Plus-sized traveler story: बॉडी शेमिंग की शिकार लड़की ने किया कुछ ऐसा, जो किसी ने सोचा भी न होगा

Influencer petition for free and extra seats: अमेरिका (US) की एक प्लस-साइज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने फ्लाइट में बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर बड़ा अभियान चलाया है, जिसे बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन मिल रहा है.