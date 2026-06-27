सेशेल्स में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीव से मिले पीएम मोदी, 194 की उम्र में आज भी फिट है 'जोनाथन'

PM Modi Seychelles Visit: पीएम मोदी अपने तीन दिवसीय यात्रा पर सेशेल्स पहुंचे हैं. उन्होंने यहां सेशेल्स नेशनल बॉटेनिकल गार्डन में दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली कुछओं की प्रजातियों को देखा. पीएम ने इस दौरान 'जोनाथन' से भी मुलाकात की.
जोनाथन सेशेल्स का एक विशालकाय कछुआ है. माना जाता है कि वह साल 1832 में पैदा हुआ है यानी इसकी उम्र अब 194 साल की है. जोनाथन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में धरती पर रहने वाले सबसे उम्रदराज जीव के रूप में दर्ज किया गया है.
जोनाथन की उम्र भले ही बेहद ज्यादा है, लेकिन इसका स्वास्थ्य बेहद अच्छा है. इसका क्रेडिट पशु चिकित्सकों के लगातार प्रयासों को जाता है, जिन्होंने उनकी अच्छी हेल्थ को बनाए रखने में मदद की है.
मोतियाबंद के चलते जोनाथन की आइसाइट कमजोर हो गई है और उसकी सूंघने की क्षमता भी कम हो गई है फिर भी जोनाथन हेल्दी और बिल्कुल चुस्त-दुरुस्त हैं. वह सेशेल्स के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक हैं. जोनाथन के वृद्धावस्था और लंबी आयु को लेकर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं.
बता दें कि जोनाथन सेशेल्स विशाल कछुआ (Seychelles Giant Tortoise) प्रजाति का है. इसका साइंटिफिक नाम एल्डाब्राचेलिस गिगेंटिया होलोलिसा (Aldabrachelys Gigantea Hololissa) है, जो सेशेल्स का मूल निवासी है.
Visited the Giant Tortoise Enclosure at the Seychelles National Botanical Garden with President Dr. Patrick Herminie.
The Aldabra Giant Tortoise, which is native to Seychelles, is among the largest and longest-living species on Earth, with some of them witnessing over two… pic.twitter.com/995s3bfawf
— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026
यह जायंट टॉर्टोइज धरती पर सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाली और सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है. इनमें से कई तो शताब्दियों से अधिक तक जिंदा रही हैं. पीएम मोदी ने बताया कि एल्डाब्राचेलिस गिगेंटिया होलोलिसा का भारत-सेशेल्स के बीच खास दोस्ती से भी संबंध है. उन्होंने बताया कि साल 2014 में इनमें से 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को गिफ्ट में दिए गए थे. सेशेल्स ने कुछ साल बाद हैदराबाद चिड़ियाघर को भी कुछ कछुए उपहार में दिए थे.
पीएम मोदी ने सेशेल्स नेशनल बॉटनिकल गार्डन में वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ एक पौधा भी लगाया. पीएम ने इसकी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर कीं.
En seremoni tre spesyal, ki demontre en komitman partaze pour en lemonn pli ver!
Kot Zarden Botanik Nasyonal Sesel, mon'n pran par dan en seremoni plant pye dibwa ansanm avek Prezidan, Dokter Patrick Herminie.
Nou'n plant plant anblematik Kokodmer, ki inik a Sesel. Respekte par… pic.twitter.com/O3zD96XSOF
— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026
प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने आइकॉनिक 'कोको डी मेर' का पौधा लगाया. यह सेशेल्स की खासियत है. वहां इसे बेहद सम्मान दिया जाता है. पीएम मोदी ने लिखा की भारत और सेशेल्स बायो डायवर्सिटी की रक्षा करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने समेत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ग्रीन और हेल्दी प्लैनेट छोड़ने का साझा संकल्प रखते हैं.