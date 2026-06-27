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सेशेल्स में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीव से मिले पीएम मोदी, 194 की उम्र में आज भी फिट है 'जोनाथन'

PM Modi Meets World's Oldest Living Land Animal: पीएम मोदी ने सेशेल्स में अपनी यात्रा के दौरान 'जोनाथन' से मुलाकात की. यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला कछुआ है. इसकी उम्र 194 साल की है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 27, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:33 PM IST
सेशेल्स में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीव से मिले पीएम मोदी, 194 की उम्र में आज भी फिट है 'जोनाथन'
Image Credit: (X/@narendramodi)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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