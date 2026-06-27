सेशेल्स में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीव से मिले पीएम मोदी, 194 की उम्र में आज भी फिट है 'जोनाथन'

यह जायंट टॉर्टोइज धरती पर सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाली और सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है. इनमें से कई तो शताब्दियों से अधिक तक जिंदा रही हैं. पीएम मोदी ने बताया कि एल्डाब्राचेलिस गिगेंटिया होलोलिसा का भारत-सेशेल्स के बीच खास दोस्ती से भी संबंध है. उन्होंने बताया कि साल 2014 में इनमें से 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को गिफ्ट में दिए गए थे. सेशेल्स ने कुछ साल बाद हैदराबाद चिड़ियाघर को भी कुछ कछुए उपहार में दिए थे.