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जमीन पर गार्ड ऑफ ऑनर, आसमान में F-16 की 'सलामी'... UAE में PM का भव्य स्वागत

PM Modi UAE Visit: पीएम मोदी नई दिल्ली से अपने 5 देशों की यात्रा के लिए निकल चुके हैं. इसके लिए वह अपने दौरे के पहले पड़ाव UAE में लैंड कर चुके हैं. यहां उन्होंने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की.

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 15, 2026, 01:30 PM IST
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जमीन पर गार्ड ऑफ ऑनर, आसमान में F-16 की 'सलामी'... UAE में PM का भव्य स्वागत

PM Modi 5 Nation Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार ( 15 मई 2026) से अपने 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं. पीएम UAE, स्वीडन, नॉर्वे, इटली और नीदरलैंड्स की यात्रा करेंगे और कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ बातचीत करेंगे. बता दें कि पीएम ने UAE के अबू धाबी से अपने दौरे की शुरुआत की. यहां उन्होंने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की. UAE के एयर स्पेस में एंट्री करते समय पीएम मोदी के विमान को UAE के F16 जेट विमानों ने सिक्योरिटी दी.  

पीएम को दिया गार्ड ऑफ ऑनर 

बता दें कि पीएम मोदी और UAE के राष्ट्रपति द्विपक्षीय मुद्दों, खासतौर से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पीएम की इस यात्रा का उद्देश्य भारत की वैश्विक साझेदारियों को अधिक मजबूत करना है. इस दौरे में उनका पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात (UAE)है. पीएम मोदी को UAE के अबू धाबी में लैंडिंग के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.  

क्यों जरूरी है यह यात्रा 

बता दें कि UAE भारत के लिए खाड़ी क्षेत्रों में सबसे अहम साझेदार है. पीएम की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध अधिक गहरा होने की उम्मीद है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और पिछले 25 सालों में यह इसके इन्वेस्टमेंट का सातवां सबसे बड़ा सोर्स है. UAE में मौजूदा समय में 4.5 मिलियन से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं. ऐसे में पीएम अपनी यात्रा में उनके कल्याण पर भी चर्चा कर सकते हैं.   

यात्रा का टाइम टेबल 

पीएम मोदी UAE में 4 घंटे बिताने के बाद 15-17 मई 2026 तक नीदरलैंड्स का दौरा करेंगे, जो साल 2017 के बाद उनका दूसरा दौरा होगा. इसके बाद पीएम 17-18 मई 2026 तक स्वीडन की यात्रा पर रहेंगे. इससे पहले वह साल 2018 में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए स्वीडन गए थे. 18-19 मई 2026 तक पीएम नॉर्वे जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

पीएम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में 19-20 मई 2026 तक इटली की यात्रा करेंगे. वह आखिरी बार जून 2024 में G7 सम्मेलन के दौरान इटली गए थे. बता दें कि पीएम मोदी ऐसे वक्त पर इन 5 देशों का दौरा कर रहे हैं, जब दुनिया जियोपॉलिटिक्स तनाव, ऊर्जा संकट और तकनीकी प्रतिस्पर्धा से गुजर रही है. ऐसे में उनकी यह यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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