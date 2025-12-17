Advertisement
trendingNow13044007
Hindi Newsदुनियाशेरों की धरती में आना मेरे लिए सम्मान की बात, इथियोपिया की संसद में बोले PM मोदी

शेरों की धरती में आना मेरे लिए सम्मान की बात', इथियोपिया की संसद में बोले PM मोदी

 पीएम मोदी ने अदीस अबाबा में इथियोपिया की संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आज आपके सामने खड़ा होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. शेरों की धरती इथियोपिया में आकर बहुत अच्छा लग रहा है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

PM Modi Address Joint Session of The Parliament Of Ethiopia: PM मोदी ने अदीस अबाबा में इथियोपिया की संसद के जॉइंट सेशन को आज संबोधित किया. बता दें, यह दुनिया की 18वीं संसद है जहां पीएम मोदी ने भाषण दिया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज आपके सामने खड़ा होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. शेरों की धरती इथियोपिया में आकर बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे यहां बहुत अपनापन महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा गृह राज्य, भारत का गुजरात भी शेरों का घर है.

इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' और इथियोपिया का राष्ट्रगान, दोनों हमारी जमीन को मां कहते हैं. वे हमें अपनी विरासत, संस्कृति, सुंदरता पर गर्व करने और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपकी संसद, आपके लोगों और आपकी लोकतांत्रिक यात्रा के लिए बहुत सम्मान के साथ आपके पास आया हूं. भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से मैं दोस्ती, सद्भावना और भाईचारे का संदेश लेकर आया हूं.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

करोड़ों कमाने के बावजूद वापस भारत क्यों नहीं लौटते NRI? वजह जान चौंक जाएंगे आप
National News
करोड़ों कमाने के बावजूद वापस भारत क्यों नहीं लौटते NRI? वजह जान चौंक जाएंगे आप
हॉट बॉर्डर बना भारत-बांग्लादेश सीमा, 2014 से अब तक घुसपैठ के मामले में आए ये आंकड़े
Infiltration Cases
हॉट बॉर्डर बना भारत-बांग्लादेश सीमा, 2014 से अब तक घुसपैठ के मामले में आए ये आंकड़े
याम्बेम बीरेन पर ED ने कसा शिकंजा, खुद को बताता था मणिपुर स्टेट काउंसिल का CM
Yambem Biren
याम्बेम बीरेन पर ED ने कसा शिकंजा, खुद को बताता था मणिपुर स्टेट काउंसिल का CM
Dhurandhar में अक्षय का डांस, बलूचों की सैकड़ों साल पुरानी 'बुलंदी' की है मिसाल
Akshay Khanna
Dhurandhar में अक्षय का डांस, बलूचों की सैकड़ों साल पुरानी 'बुलंदी' की है मिसाल
गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
National Herald case
गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
Arun Krishnamurthy
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
G RAM G Bill
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'