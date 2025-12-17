शेरों की धरती में आना मेरे लिए सम्मान की बात', इथियोपिया की संसद में बोले PM मोदी

PM Modi Address Joint Session of The Parliament Of Ethiopia: PM मोदी ने अदीस अबाबा में इथियोपिया की संसद के जॉइंट सेशन को आज संबोधित किया. बता दें, यह दुनिया की 18वीं संसद है जहां पीएम मोदी ने भाषण दिया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज आपके सामने खड़ा होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. शेरों की धरती इथियोपिया में आकर बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे यहां बहुत अपनापन महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा गृह राज्य, भारत का गुजरात भी शेरों का घर है.

#WATCH | PM Modi addresses the Joint Session of the Parliament of Ethiopia in Addis Ababa The PM says, "It is a moment of great privilege to stand before you today. It is wonderful to be here in Ethiopia, the land of lions. I feel very much at home because my home state, Gujarat…

इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' और इथियोपिया का राष्ट्रगान, दोनों हमारी जमीन को मां कहते हैं. वे हमें अपनी विरासत, संस्कृति, सुंदरता पर गर्व करने और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं.

#WATCH | Addressing the Ethiopian Parliament, PM Modi says, "India's national song 'Vande Mataram' and Ethiopia's national anthem, both refer to our land as the Mother. They inspire us to take pride in the heritage, culture, beauty and protect the motherland."

पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपकी संसद, आपके लोगों और आपकी लोकतांत्रिक यात्रा के लिए बहुत सम्मान के साथ आपके पास आया हूं. भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से मैं दोस्ती, सद्भावना और भाईचारे का संदेश लेकर आया हूं.