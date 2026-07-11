'ये मोदी की गारंटी है...', अब आने में भारतीय PM को नहीं लगेंगे 40 साल, न्यूजीलैंड में बोले PM मोदी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के दौर के अगले चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे हैं. ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड दौर पर पहुंचे पीएम मोदी आज ऑकलैंड में हैं. ऑकलैंड पहुंचते ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ. प्रधानमंत्री मोदी आज ऑकलैंड में एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे हैं. ऑकलैंड में पीएम मोदी के पहुंचने के बाद प्रवासी भारतीयों का उत्साह चरम पर है. पूरा हॉल 'मोदी-मोदी' के नारों से गूंज रहा है.
भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज 40 साल बाद एक भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है, ये मेरा सौभाग्या है, मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं. प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 पहले, जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, तब भी मुझे यहां आने का अवसर मिला, उस समय किसी ने गिफ्ट में तीन चीजें मिली थी, जो मैं वापस इंडिया लेकर गया था.
मफलर, कैप और दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था और उसमें एक चीज में इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं, ये जो मफलर देख रहे हैं 25-20 पहले मिला था, इतने साल में कई बार उपयोग किया और आज भी बहुत संभालकर रखा है. जैसे आपके प्यार के संभाल को रखता हूं. इस बार जम मैंरा यहां आने का कार्यक्रम बना तो मैं विशेष तौर पर अपने साथ लाया क्योंकि ठंड ज्यादा है.
भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें है, दोस्ती हैं, वैल्यू है और एक कमिटमेंट भी है. इस रिश्ते को न्यूजीलैंड की सुंदर परंपरा अच्छे से डिफाइन करती है. यहां सदिया से एक शब्द लोगों को जोड़ते आया है वाका, सिर्फ एक नाव का नाम नहीं है, हमारी साझा यात्रा का प्रतीक है. भारत-न्यीजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने को तैयार है. पाने को काफी कुछ है, और मैं जानता हूं हम सफल होंगे.
#WATCH | New Zealand: At the community event in Auckland, PM Narendra Modi says, "...Today, after 40 years, an Indian PM has arrived in New Zealand. This is my great fortune, that I have brought to you the best wishes of 140 crore Indians."
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/XJSm6hUItr
— ANI (@ANI) July 11, 2026
पीएम ने कहा- न्यूजीलैंड की इकोनॉमी, यहां की सोसायटी हो, कीवी इंडियन नए नए रंग भर रहे हैं. न्यूजीलैंड वो देश है जहां निखिल रविशंकर, एयरलाइंस एयर न्यूजीलैंड के CEO बन सकते हैं जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं. जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, और एजाज पटेल जैसे टैलेंट को भी मौका दिया जाता है.
भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है. स्पेस से सेक्टर इसका बड़ा उदाहरण है. भारत का चंद्रयान जब मून के साउथ पोल पर लैंड किया, तो न्यूजीलैंड खुशी से नाच रहा था. उस दिन हमें भी बहुत गर्व हुआ. यहां की स्पेस कंपनियों ने कई बार हमारे साथ मिलकर काम किया है. स्पेस सेक्टर बताने कि लिए काफी है कि दोनों देश एक-दूसरे को कितना कुछ दे सकते हैं.
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आपने जिस उत्साह से हमारा स्वागत किया, मैं आपका आभारी हूं. वैसे एक्सेलेंसी किवी इंडियन कम्युनिटी में भी सुपरहिट है. भारत के इंडिपेंडेंस डे पर आपने क्रिस हिप्पियस के साथ मिलकर दमा दम मस्त कलंदर गाने पर जो डांस किया , वो काफी वायरल हुआ. यहां पीस ,प्रौस्पिरटी है ,नेचर है कल्चर है और यहां के स्थानीय लोग हैं. न्यूजीलैंड ने दिखाया है कि एक जुनून के साथ आगे बढता है तो दुनिया को इंस्पायर करता है.
बता दें कि साल 2025 के 15 अगस्त को न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दमा दम मस्त कलंदर पर पीएम क्रिस्टोफर लक्सन और विपक्ष के नेता क्रिस हिपकिंस का डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. कार्यक्रम ऑकलैंड में आयोजित हुआ था, जहां भारतीय गायिका शिबानी कश्यप ने दोनों नेताओं को मंच पर आमंत्रित किया था.
अपने संबोधन के दौरान पीएम में प्रवासी भारतीयों से कहा कि हजारों किलो मीटर दूर रहते हुए भी आपके दिल के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं हिंदुस्तान जरूर बसता है. शरीर यहां होगा, लेकिन मन जरूर भारत में होगा. इसलिए आप भारत की हर उपलब्धि पर भी नजर रखते हैं. जब क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर देखते हैं तो बहुत कुछ चीजें छूट जाती हैं लेकिन टीवी पर देखने से हर बारीकी का पता चलता है. वैसे ही आपको भारत की हर बारीकी का पता चलता है.
पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक सदी पहले भारतीय हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई थी और उस दौरान मेजर ध्यानचंद के शानदार खेल की पूरे देश में चर्चा हुई थी. उनकी अद्भुत हॉकी प्रतिभा ने न्यूजीलैंड के लोगों का भी दिल जीत लिया था. उन्होंने कहा कि आज का दौर सहयोग का है और भारत और न्यूजीलैंड खेलों के क्षेत्र में भी मिलकर नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि भारत रग्बी के क्षेत्र में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है. उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत को अनुभवी कोचों और विशेषज्ञों की जरूरत है, जिसमें न्यूजीलैंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. प्रधानमंत्री ने हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के संयुक्त कोचिंग कार्यक्रम को दोनों देशों के खेल सहयोग की शानदार शुरुआत बताया. उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और न्यूजीलैंड स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी मिलकर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का भी जिक्र किया.
पीएम मोदी ने कहा कि इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लग गए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी है.
भारत की कामयाबी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली प्रोड्यूसर है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो गया है. आज का भारत दुनिया को विकास के नए मॉडल पेश कर रहा है. UPI के जरिए हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं. ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पेस इकॉनोमी में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है.
उन्होंने कहा कि ये उस नए भारत की तस्वीर है जो दिखाती है कि कैसे भारत न्यूजीलैंड की तरह की इकॉलोजी और इकॉनोमी में बैलेंस बनाकर चल रहा है.
इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए न सिर्फ ऑकलैंड, बल्कि न्यूजीलैंड के अलग-अलग शहरों से हजारों की संख्या में भारतीय मूल के लोग पहुंचे हैं. कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में भारी हुजूम देखा गया. कई लोग पारंपरिक भारतीय परिधानों में नजर आए, जो मिनी इंडिया की झलक पेश कर रहा था.