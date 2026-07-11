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'ये मोदी की गारंटी है...', अब आने में भारतीय PM को नहीं लगेंगे 40 साल, न्यूजीलैंड में बोले PM मोदी

PM Modi New Zealand Visit: तीन देशों के दौरे पर न्यूजीलैंड पहुंचे पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने 'मोदी-मोदी' के नारों से भव्य स्वागत किया. 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम के इस दौरे पर मोदी ने मंच से अपना 25 साल पुराना मफलर दिखाकर प्रवासियों का दिल जीत लिया और भारत-न्यूजीलैंड के मजबूत रिश्तों पर जोर दिया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 11, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:25 PM IST
'ये मोदी की गारंटी है...', अब आने में भारतीय PM को नहीं लगेंगे 40 साल, न्यूजीलैंड में बोले PM मोदी

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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