Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /40 साल में पहली बार भारतीय PM का न्यूजीलैंड दौरा, पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत; कहा- ये ऐतिहासिक है

40 साल में पहली बार भारतीय PM का न्यूजीलैंड दौरा, पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत; कहा- ये ऐतिहासिक है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (10 जुलाई) को ऑकलैंड पहुंचे, जहां पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से गले मिलकर एक-दूसरे का अभिवादन किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 10, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:22 PM IST
40 साल में पहली बार भारतीय PM का न्यूजीलैंड दौरा, पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत; कहा- ये ऐतिहासिक है

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रूममेट से हुआ झगड़ा, फिर सुई-धागे से सिल दिए होंठ! पीड़िता ने लिखकर मांगी मदद
Japan roommate case16 min ago
2
PM Modi in New Zealand18 min ago
3
Share Market today24 min ago
4
Social Media Ban26 min ago
5
Delhi Free bus travel News27 min ago