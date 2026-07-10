/40 साल में पहली बार भारतीय PM का न्यूजीलैंड दौरा, पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत; कहा- ये ऐतिहासिक है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया. पीएम मोदी ने इस इस न्यूजीलैंड दौरे को ऐतिहासिक करार दिया. बता दें कि करीब 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा है. ऑकलैंड पहुंचने के साथ ही पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया. पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का धन्यवाद किया.
दरअसल, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कुछ देर पहले ऑकलैंड पहुंचा. एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए प्रधानमंत्री लक्सन का आभारी हूं. यह दौरा ऐतिहासिक है, क्योंकि यह चार दशकों में न्यूज़ीलैंड का पहला प्रधानमंत्री-स्तरीय दौरा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम लक्सन के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी और ऑकलैंड में समुदाय को संबोधित करने के कार्यक्रम को लेकर उम्मीद जताई.
Reached Auckland a short while ago. Thankful to Prime Minister Luxon for the welcome at the airport.
This visit is historic, being the first Prime Ministerial visit to New Zealand in four decades. I look forward to holding talks with Prime Minister Luxon and discussing the… pic.twitter.com/qhUfkaFfHF
— Narendra Modi (@narendramodi) July 10, 2026
पीएम ने एक्स पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री लक्सन के साथ बातचीत करने और भारत-न्यूजीलैंड दोस्ती के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं. मैं कल ऑकलैंड में एक सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित करूंगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (10 जुलाई) को ऑकलैंड पहुंचे, जहां पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका स्वागत किया. दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से गले मिलकर एक-दूसरे का अभिवादन किया. बता दें कि पीएम मोदी यह दौरा लक्सन के निमंत्रण पर हो रहा है.
यह चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का पहला आधिकारिक दौरा है. इस आधिकारिक दौरे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि ऑकलैंड में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री लक्सन के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे.
गौरतलब है कि न्यूजीलैंड में पीएम मोदी व्यापारिक और खेल हस्तियों से भी बातचीत करेंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच लोगों के आपसी मजबूत संबंधों को देखते हुए, प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों की एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे.