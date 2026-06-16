Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /G7 Summit 2026: फ्रांस के एवियन पहुंचे पीएम मोदी, G7 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा; ट्रंप से भी होगी बात

G7 Summit 2026: फ्रांस के एवियन पहुंचे पीएम मोदी, G7 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा; ट्रंप से भी होगी बात

PM Modi G7 Summit Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन पहुंच चुके हैं, जहां पर वह G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री मोदी इस समय दो देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं, जिसमें फ्रांस और स्लोवाकिया शामिल है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 16, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:28 PM IST
G7 Summit 2026: फ्रांस के एवियन पहुंचे पीएम मोदी, G7 सम्मेलन में लेंगे हिस्सा; ट्रंप से भी होगी बात
Image Credit: X

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Bigg Boss 20: सलमान खान के शो में होगी सैंटी शर्मा की एंट्री?
Bigg Boss 200 min ago
2
​ Delhi News9 min ago
3
NEET UG 2026 Re-Exam12 min ago
4
Elon Musk15 min ago
5
Haryana news16 min ago