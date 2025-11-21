जोहानिसबर्ग पहुंचे PM मोदी, अचानक रनवे पर हाथ जोड़कर क्यों लेट गए लोग?

PM Modi G20 summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान जोहानिसबर्ग हवाई अड्डे पर उनके पहुंचने पर स्वागत करते समय लोगों ने अचानक रनवे पर हाथ जोड़कर सम्मान दिखाया. यह नजारा देखते ही बनता था. भारतीय समुदाय और स्थानीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए रनवे पर लेट कर पीएम मोदी के प्रति सम्मान दिखाया. अधिकारियों के अनुसार, यह गेस्चर भारतीय संस्कृति में मान्यता प्राप्त पारंपरिक अभिवादन का प्रतीक है जिसे देखकर पीएम मोदी भी खुश दिखाई दिए.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi landed in Johannesburg, South Africa, and recieved a warm welcome. The cultural performance troupe greeted him at the airport. PM Modi will attend the 20th G20 Leaders’ Summit here (Earlier visuals) Add Zee News as a Preferred Source (Source: ANI/DD) pic.twitter.com/ax945tSnDv — ANI (@ANI) November 21, 2025

21 से 23 नवंबर तक अफ्रीका की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को जोहान्सबर्ग पहुंचे थे. प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 नवंबर तक होने वाले इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे जो अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित होने वाले पहले जी-20 शिखर सम्मेलन के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. यहां पीएम मोदी भारत और वैश्विक दक्षिण से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे. यह प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा है. इससे पहले पीएम मोदी ने 2016 में द्विपक्षीय यात्रा की थी तथा 2018 और 2023 में दो ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में भाग लिया था.

यह शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील की अध्यक्षता के बाद ग्लोबल साउथ द्वारा आयोजित लगातार चौथा जी20 सम्मेलन है. दक्षिण अफ्रीका से पहले जी20 की अध्यक्षता ब्राजील (2024), भारत (2023) और इंडोनेशिया (2022) के पास थी. विदेश मंत्रालय के सचिव (ईआर) सुधाकर दलेला के अनुसार, जी-20 एक महत्वपूर्ण मंच है जिसके पिछले सत्रों में देशों ने सर्वसम्मति से घोषणा करने पायलट प्रोजेक्ट बनाने और वैश्विक दक्षिण को प्रभावित करने वाले कई विषयों पर नई पहल करने पर सहमति व्यक्त की थी.

सचिव ने आगे कहा कि हमें बहुत खुशी है कि ये चर्चाएं ब्राजील की अध्यक्षता में और निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीका में भी चार बिंदुओं पर आगे बढ़ी हैं, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका ने अपनी अध्यक्षता के लिए रेखांकित किया है. इन क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में पूरे वर्ष के दौरान कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं. इसलिए हमें बहुत खुशी है कि वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं और उन पर प्रकाश डाला जा रहा है.

2023 में फ्रीकी संघ बना था G20 का स्थायी सदस्य

जी-20 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 85% और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 75% का प्रतिनिधित्व करती हैं. इस मंच ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के विषय 'एकजुटता, समानता और स्थिरता' के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है. जी-20 के दौरान होने वाली द्विपक्षीय बैठकों के संबंध में सचिव दलेला ने कहा कि वे इनके आयोजन की प्रक्रिया में हैं. उन्होंने आगे कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश हैं और उनके सहयोग के तीन स्तंभ हैं, जिनमें से एक राजनीतिक सहयोग है. अफ्रीकी संघ, जो भारत के 2023 के अध्यक्ष पद के दौरान जी20 का स्थायी सदस्य बना शिखर सम्मेलन के एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.