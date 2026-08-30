/SCO समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी, बिश्केक में हुआ भव्य स्वागत; पुतिन समेत कई नेताओं से होगी बैठक

PM Modi SCO Summit 2026 News: उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पूरी करके पीएम नरेंद्र मोदी अब किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए हैं. वे वहां पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. इसके साथ ही विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों भी करेंगे.
बिश्केक हवाई अड्डे पर उतरने पर किर्गिस्तान के कैबिनेट मंत्रियों के अध्यक्ष आदिलबेक कासिमालिएव ने उनका स्वागत किया. उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर पारंपरिक किर्गिज़ नृत्य की प्रस्तुति भी आयोजित की गई. वहीं भारतीय मूल के लोगों ने भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया.
प्रधानमंत्री के आगमन पर बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों और स्थानीय निवासियों के बीच भारी उत्साह देखा गया. बिश्केक में रहने वाले भारतीय नागरिक दीपक जोशी ने मोदी की यात्रा को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए 'सम्मान और बड़े सौभाग्य' की बात बताया.
जोशी ने कहा, 'यह एक प्रकार का सम्मान और बड़ा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं. पिछले 12 वर्षों में इतना परिवर्तन हुआ है कि यह अविश्वसनीय है. इसका बहुत बड़ा श्रेय पीएम मोदी को जाता है.'
Landed in Bishkek a short while ago.
Grateful to Mr. Adylbek Kasymaliev, Chairman of the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic for the warm welcome.
Will be meeting various leaders bilaterally and attending the SCO Summit tomorrow and the day after.
Бир аз убакыт мурун… pic.twitter.com/YZlDeCI7IB
— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2026
अपने गृह राज्य उत्तराखंड में हुए विकास को याद करते हुए जोशी ने कहा कि उनके पिता के गांव में 2017 में बिजली आई थी. उन्होंने सरकार की रक्षा पहलों की भी सराहना की और उदाहरण के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया.
इस बीच, भारतीय दूतावास में हिंदी सीख रही किर्गिस्तान की नागरिक ज़ारा बेइम गसानोवा ने भी मोदी की यात्रा पर उत्साह व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'मैं भारतीय दूतावास में हिंदी सीख रही हूं. मैं बहुत उत्साहित हूं कि पीएम मोदी आ रहे हैं. हम सभी यहां उनका अभिवादन करने और उन्हें देखने के लिए आए. हम भारत से प्यार करते हैं. हम भारतीय लोगों से प्यार करते हैं. हमें भारत पसंद है.'
From Bharat to Bishkek, a very special welcome by the Indian community earlier this evening. pic.twitter.com/lnh5G0whfy
— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2026
बताते चलें कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक 26वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है. किर्गिज राष्ट्रपति सादिर जापारोव के निमंत्रण पर पीएम मोदी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिश्केक पहुंचे हैं.
इस सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही पीएम मोदी की अलग-अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी तय हैं. इससे सदस्य देशों के नेताओं को प्रमुख क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा. साथ ही समूह के भीतर सहयोग को और मजबूत करने के मार्ग भी प्रशस्त होंगे.
SCO में फिलहाल 10 सदस्य हैं. इस साल संगठन अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है. वर्ष 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने इस संगठन की स्थापना की थी. वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन के पूर्ण सदस्य बने. इसके बाद, 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस को इसका सदस्य बनाया गया.
पीएम मोदी के इस सम्मेलन से अलग किर्गिज़ राष्ट्रपति सादिर जापारोव और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित कई SCO नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है. बिश्केक पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट जारी कर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दीं.
उन्होंने कहा, 'मैं सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर" में निहित क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खतरे से मुक्त क्षेत्र" के लिए साथी सदस्यों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं.'