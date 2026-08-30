/SCO समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी, बिश्केक में हुआ भव्य स्वागत; पुतिन समेत कई नेताओं से होगी बैठक

इस बीच, भारतीय दूतावास में हिंदी सीख रही किर्गिस्तान की नागरिक ज़ारा बेइम गसानोवा ने भी मोदी की यात्रा पर उत्साह व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'मैं भारतीय दूतावास में हिंदी सीख रही हूं. मैं बहुत उत्साहित हूं कि पीएम मोदी आ रहे हैं. हम सभी यहां उनका अभिवादन करने और उन्हें देखने के लिए आए. हम भारत से प्यार करते हैं. हम भारतीय लोगों से प्यार करते हैं. हमें भारत पसंद है.'