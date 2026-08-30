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SCO समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी, बिश्केक में हुआ भव्य स्वागत; पुतिन समेत कई नेताओं से होगी बैठक

PM Modi Kyrgyzstan Visit 2026: SCO समिट में भाग लेने के लिए पीएम मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए हैं. एयरपोर्ट पर उतरने पर उनका किर्गिज अधिकारियों और भारतवंशियों ने भव्य स्वागत किया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 30, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:01 AM IST
SCO समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी, बिश्केक में हुआ भव्य स्वागत; पुतिन समेत कई नेताओं से होगी बैठक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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