/ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले PM मोदी को जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी खुफिया एजेंसी और पुलिस

PM Modi death threat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जान से मारने की धमकी मिली है. ऑस्ट्रेलियाई पुलिस अब भारतीय पीएम मोदी को दी गई धमकी की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी को धमकी फेसबुक पोस्ट के जरिए दी गई है. यह धमकी ‘मेलबर्न मीट्स मोदी’ कार्यक्रम के प्रचार से जुड़ी एक फेसबुक पोस्ट के नीचे लिखी गई थी.
'ऑस्ट्रेलिया टुडे' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी के आने की जानकारी देने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है.
यह धमकी 'ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाउंडेशन' की एक फेसबुक पोस्ट पर दी गई थी, जिसमें 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कम्युनिटी इवेंट के बारे में बताया गया था. आपको बताते चलें कि पीएम मोदी 9 जुलाई को मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में होने वाले कम्युनिटी इवेंट में शामिल होने वाले हैं. यह कमेंट अबू मुस्तफा नाम के एक यूजर ने किया था. अरबी भाषा से अनुवाद करने पर इसका मतलब है- 'इवेंट के दौरान स्टेडियम की छत बंद कर देनी चाहिए, वरना वह (मोदी) ऑस्ट्रेलिया अपनी मौत के लिए आ रहे होंगे.'
इस ऑनलाइन पोस्ट पर ऑस्ट्रेलिया की संघीय पुलिस ने फैरन एक्शन लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी देने वाले शख्स के IP एड्रेस का पता लगा लिया है. हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. 'ऑस्ट्रेलिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया की संघीय पुलिस ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.
'ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाउंडेशन' नाम के जिस कम्युनिटी ग्रुप से ये पोस्ट हुई थी, उसके करीब 1,600 फॉलोअर्स हैं. यह ग्रुप प्रवासी भारतीयों की रैलियां आयोजित करने में माहिर है. मेलबर्न में होने वाला यह कार्यक्रम 9 जुलाई को स्थानीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे तय किया गया है.
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक तीन देशों की अपनी यात्रा के तहत ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे. वो सबसे पहले इंडोनेशिया जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे. पीएम मोदी की यात्रा का समापन न्यूजीलैंड से होगा.
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|10 जुलाई
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प्रधानमंत्री के विदेश दौरों में कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होती है. सुरक्षा घेरे में मेहमान और मेजबान दोनों देश के सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं. फिलहाल इस मामले की गहराई से जांच हो रही है. इसके साथ धमकी देने की घटना प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है. फिलहाल अबतक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की तीन देशों की यात्रा पर जाएंगे.
यात्रा का पहला पड़ाव इंडोनेशिया होगा. जहां वह 6-8 जुलाई तक राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.
जकार्ता में पीएम भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर प्रंबानन मंदिर का भी दौरा करेंगे.
8-10 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहेंगे.
जहां प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और गवर्नर-जनरल सैम मोस्टिन से मुलाकात करेंगे.
प्रधानमंत्री भारत-ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के शीर्ष उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे.
ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जो दोनों देशों के रिश्तों का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है.
10-11 जुलाई को मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होंगे, जो 4 दशक में किसी भारतीय PM की पहली राजकीय यात्रा होगी.
न्यूजीलैंड में PM क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापार, रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के साथ प्रमुख उद्योगपतियों और खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे.
तीनों देशों की यात्रा का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, व्यापार और निवेश बढ़ाना और भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संबंधों को और सशक्त बनाना है.