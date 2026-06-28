दुनिया में फिर बजा भारत का डंका! PM मोदी को मिला सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन'

Guardian of the Blue Horizon: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक कूटनीति और पर्यावरण संरक्षण की नीतियों का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है. हिंद महासागर के रणनीतिक और बेहद खूबसूरत द्वीप राष्ट्र सेशेल्स ने अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती के ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'गार्डियन ऑफ द बीच / ब्लू होराइजन' (Guardian of the Blue Horizon) से सम्मानित किया है. यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड सेशेल्स के राष्ट्रपति द्वारा पीएम मोदी को पर्यावरण बचाने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) और ग्रीन विजन को बढ़ावा देने में उनके द्वारा निभाई गई बेमिसाल और साहसिक वैश्विक लीडरशिप के लिए दिया गया है.
सेशेल्स सरकार के मुताबिक, यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के उस दूरगामी विजन को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान देता है, जिसके तहत उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को पर्यावरण और विकास के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाना सिखाया है. अपनी तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सेशेल्स पहुंचे पीएम मोदी ने इस सम्मान को स्वीकार करते हुए इसे 140 करोड़ भारतीयों और दोनों देशों की 50 साल पुरानी गहरी दोस्ती का सम्मान बताया. इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान पीएम मोदी ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत के 'महासागर' विजन और 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को और मजबूत करने पर जोर दिया है.
#WATCH | Victoria, Seychelles: Prime Minister Narendra Modi conferred the 'Guardian of the Blue Horizon', Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development.
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ANI (@ANI) June 28, 2026
प्रधानमंत्री मोदी के खाते में आया यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन ग्रोथ पर उनके असाधारण काम को सलाम करने वाले वैश्विक पुरस्कारों की एक लंबी सीरीज का हिस्सा है. अभी पिछले महीने ही (मई 2026 में), संयुक्त राष्ट्र की संस्था 'खाद्य एवं कृषि संगठन' (FAO) ने रोम में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान 'एग्रीकोला मेडल' (Agricola Medal) से नवाजा था. यह अवॉर्ड उन्हें भारत और पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा (Food Security) को मजबूत करने, खेती की आधुनिक तकनीक बदलने और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (सतत खेती) को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था.
इससे पहले भी साल 2018 में, वैश्विक सहयोग, समावेशी विकास और पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिष्ठित 'सियोल पीस प्राइज' से सम्मानित किया जा चुका है. इतना ही नहीं, इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA) जैसे क्रांतिकारी कदम के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण पुरस्कार 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' से भी सम्मानित किया था. सेशेल्स का यह नया पुरस्कार एक बार फिर साबित करता है कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से लड़ने में आज पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री की सोच और उनके नेतृत्व की कायल हो चुकी है.