दुनिया

भूटान में आज पीएम मोदा का दूसरा दिन, चौथे राजा से की मुलाकात, थिंपू में इस समारोह का किया उद्घाटन

PM Modi In Bhutan:  पीएम मोदी इन दिनों अपनी भूटान यात्रा पर हैं. आज उनका वहां दूसरा दिन है. इस मौके पर वह भूटान के चौथे नरेश से मिलेंगे और एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे. 

Nov 12, 2025, 11:19 AM IST
India-Bhutan Relations: पीएम मोदी ने बुधवार 12 नवंबर 2025 को भूटान के चौथे और पूर्व नरेश ड्रुक ग्यालपो जिग्मे सिंग्ये वांगचुक से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने थिंपू  में कालचक्र अभिषेक समारोह का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. यह दोनों देशों के बीच गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण था. बता दें कि पीएम भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने और नेबर फर्स्ट पॉलिसी के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के मकसद से भूटान में अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी करेंगे. पीएम 11 नवंबर से 12 नवंबर 2025 तक इस हिमालयी राष्ट्र में रहेंगे. इस दौरान वे कई आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भाग लेंगे. 

पीएम मोदी ने की वार्ता 

 प्रधानमंत्री मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने मंगलवार 12 नवंबर 2025 को ऊर्जा, क्षमता निर्माण, संपर्क, प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की. प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया. यह भारत और भूटान के बीच एक प्रमुख सहयोग है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती ऊर्जा साझेदारी को रेखांकित करता है. 

किन मुद्दों पर की चर्चा? 

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा,' भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई. हमने भारत-भूटान संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की.' उन्होंने आगे कहा,' हमने ऊर्जा, क्षमता निर्माण, संपर्क, प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की. भारत को भूटान की विकास यात्रा में एक प्रमुख भागीदार होने पर गर्व है.' दोनों हिमालयी पड़ोसियों (भारत और पाकिस्तान) के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को थिम्पू के ताशिछोद्जोंग में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों से आशीर्वाद लेने के लिए भूटान नरेश के साथ शामिल हुए. 

भगवान बुद्ध के अवशेषों के साथ पहुंचे पीएम

बता दें कि ग्रैंड कुएनरे हॉल में स्थापित ये अवशेष चौथे राजा की 70वीं जयंती और भूटान की शाही सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशेष सम्मान के रूप में प्रदर्शनी के लिए भारत से भेजे गए थे. प्रधानमंत्री ने भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी भाग लिया और भारत और भूटान के बीच स्थायी मित्रता और आध्यात्मिक संबंधों की पुष्टि की. ( इनपुट- आईएएनएस)  

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन.

World News

Trending news

