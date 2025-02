अब ये विवेक कौन है? अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की तस्वीर के साथ पीएम ने लिखा- बर्थडे मनाकर आनंद आया

PM Modi on US Vice President son Vivek birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो फ्रांस में एआई एक्शन समिट में शामिल होने गए थे, लेकिन वहां उन्होंने विवेक का जन्मदिन भी मना लिया. जिनकी तस्वीरें खुद भारत के पीएम मोदी ने शेयर की है. तो आइए जानते हैं आखिर कौन हैं विवेक, भारत का क्या है इनसे रिश्ता.

कौन हैं विवेक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के इतर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा व बेटों इवान और विवेक से मुलाकात की. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर विवेक कौन हैं. पीएम मोदी ने वेंस परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीरें ‘एक्स’ पर पोस्ट कीं. उन्होंने लिखा, “अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ एक शानदार मुलाकात हुई. हमने विभिन्न विषयों पर बहुत अच्छी बातचीत की. उनके बेटे विवेक के जन्मदिन के जश्न में शामिल होकर बहुत खुशी हुई.”

Prime Minister Modi was gracious and kind, and our kids really enjoyed the gifts. I’m grateful to him for the wonderful conversation. https://t.co/wto64QM9qa — JD Vance (@JDVance) February 11, 2025

विवेक के पिता ने पीएम मोदी का किया आभार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी ने विवेक को उनके बर्थडे पर खास गिफ्ट भी दिया है. पीएम मोदी के इस गिफ्ट को लेकर जेडी वेंस की पत्नी ने पीएम मोदी को धन्यवाद भी कहा है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी बहुत दयालु हैं और हमारे बच्चों ने सच में गिफ्ट्स का लुत्फ उठाया. मैं इस अद्भुत बातचीत के लिए उनका आभारी हूं.'

Had a wonderful meeting with US @VP @JDVance and his family. We had a great conversation on various subjects. Delighted to join them in celebrating the joyous birthday of their son, Vivek! pic.twitter.com/gZpmt1jg5M — Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2025

इससे पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में मोदी पेरिस में वेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते नजर आ रहे हैं, जबकि उषा यह सब देख रही हैं. यह मुलाकात शिखर सम्मेलन में वेंस के संबोधन के तुरंत बाद हुई. अपने संबोधन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने फ्रांस के साथ सम्मेलन के सह-अध्यक्ष के रूप में मोदी के एआई पर सकारात्मक रुख का स्वागत किया.

PM @narendramodi had a meeting with US @VP @JDVance and his family in Paris. They had a wonderful conversation on various subjects. pic.twitter.com/CLYvLUaP71 — PMO India (@PMOIndia) February 11, 2025

उधर वेंस ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात की सराहना करता हूं. एआई (कृत्रिम मेधा) लोगों को सुविधा प्रदान करेगा और उन्हें अधिक उत्पादक बनाएगा. यह मनुष्यों की जगह नहीं लेगा, यह कभी भी मनुष्यों की जगह नहीं लेगा." मोदी के साथ वेंस की बैठक पेरिस में आयोजित शिखर सम्मेलन में एस्टोनियाई राष्ट्रपति अलार कारिस के साथ प्रधानमंत्री की एक अन्य द्विपक्षीय बैठक के बाद हुई. मोदी ने ‘एक्स’ पर दोनों नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी पोस्ट कीं. उन्होंने लिखा, “पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के इतर एस्टोनिया के राष्ट्रपति श्री अलार कारिस के साथ बहुत ही सार्थक बैठक हुई.

भारतीय मूल की उषा

आपको बता दें कि भारतीय मूल की उषा वेंस अमेरिका में एक वकील के तौर पर काम करती हैं. उषा वेंस का पूरा नाम उषा चिलकुरी वांस है. 80 के दशक में उनके परिवार वाले भारत के आंध्र प्रदेश से आकर कैलिफोर्निया के सैन डिएगो शहर में बस गए थे. उषा का जन्म भी कैलिफोर्निया में ही हुआ था. उनके पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो उनकी माता बायोलॉजिस्ट हैं.