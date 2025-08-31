सीमा पर शांति, कैलास मानसरोवर...जिनपिंग के सामने बैठकर मोदी ने रिश्ते सुधारने की पहल कर दी, ट्रंप को चुभेगी तस्वीर
PM Modi in China: प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा लंबे तनाव के बाद रिश्तों को बेहतर बनाने की एक कोशिश में जुटे हुए हैं. इसी बीच पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की और अपनी बातें रखी.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 31, 2025, 11:23 AM IST
PM Modi China Visit: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम तियानजिन पहुंचे. इस बैठक से पीएम मोदी ने संदेश दिया है की भारत-चीन के रिश्ते सुधरेंगे और सीमा पर तनाव भी खत्म होगा. इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हितों से जुड़ी बात को भी रखा और कहा, हमारे सहयोग से दोनों देशों के लोगों के हित जुड़े हुए हैं. साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा और डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर भी जानकारी दी.

बैठक से पहले जिनपिंग से मिले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी बैठक से पहले मुस्कुरा कर एक-दूसरे से हाथ मिलाया. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाए हैं और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं. वहीं भारत भी अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का लगातार विरोध कर रहा है. 

भारत-चीन सीमा विवाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद अपनी बात को रखा. पीएम की इस यात्रा को कई सालों से सीमा विवाद में उलझे भारत-चीन की दोस्ती का नया अध्याय माना जा रहा है. यह बैठक दोनों ही देशों के लिए काफी अहम है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया है और चीन को लेकर भी ऐसी धमकी दी है. मोदी-शी की ये नई जोड़ी शायद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को काफी परेशान कर सकती है.

प्रधानमंत्री मोदी का बयान
प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद अपने विचार साझा किए और कहा, 'पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थ चर्चा हुई थी जिससे हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली. सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति औप स्थिरता का वातावरण बना हुई है. सीमा प्रबंधन को लेकर हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ है. कैलाश मानसरोवर फिर से शुरु हुई है, दोनों देशों के बीच फिर से डायरेक्ट फ्लाइट को शुरु किया जा रहा है. हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़ हुए हैं. इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा.

चीनी राष्ट्रपति का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, "चीन और भारत पूरब की दो पुरानी सभ्यताएं हैं. हम दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और हम 'ग्लोबल साउथ' के भी अहम सदस्य हैं. हम दोनों अपने लोगों की भलाई के लिए विकासशील देशों के बीच एकता बढ़ाने के लिए और इंसानियत की तरक्की के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं. हम दोनों देशों के लिए यहीं सही है कि हम अच्छे पड़ोसी और दोस्त बनें, ऐसे साथी बनें जो एक-दूसरे को सफल होने में मदद करें, और ड्रैगन(चीन)और हाथी (भारत)एक साथ चलें.

