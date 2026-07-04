/भारत-US के बीच केवल रणनीतिक साझेदारी नहीं... अमेरिका के 250वें आजादी दिवस पर PM मोदी ने दी बधाई, ट्रंप के लिए लिखा खास संदेश

America Independence Day 2026: पीएम मोदी ने अमेरिका की आजादी के 250वें साल पूरे होने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है. इसको लेकर पीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक पोस्ट शेयर किया. पीएम नो अपने पोस्ट में बधाई देते हुए बताया कि भारत-अमेरिका के बीच सहयोग केवल स्ट्रैटजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इससे भी अधिक गहरी है.
बता दें कि अमेरिका हर साल 4 जुलाई 2026 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है. इस मौके पर अमेरिकियों ने आतिशबाजी, परेड और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आजादी का जश्न मनाया.
पीएम मोदी ने अपने 'X' हैंडल पर लिखा,' 1.4 अरब भारतीयों की ओर से मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के लोगों को आपकी आजादी की ऐतिहासिक 250वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूं. भारत और अमेरिका के बीच केवल रणनीतिक साझेदारी ही नहीं है. लोकतंत्र, कानून के शासन और हमारे लोगों की असीम क्षमता में हमारा साझा विश्वास हमारी दोस्ती को दुनिया की भलाई के लिए एक ताकत बनाता है. आने वाले 250 साल अमेरिका के लिए और भी अधिक समृद्धि, शांति और तरक्की लेकर आएं और भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं.'
On behalf of 1.4 billion Indians, I extend my warmest congratulations to President Trump and the people of the United States on the historic 250th anniversary of your Independence.
India and the United States share more than a strategic partnership. Our shared belief in…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2026
बता दें कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस साल पिछले महीने जून 2026 में फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में मुलाकात हुई थी. ट्रंप ने पीएम के साथ अपनी बातचीत को बेहद अच्छा बताया था. यह बैठक इसलिए भी अहम थी, क्योंकि दोनों देश अपने संबंधों को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. भारत-पाकिस्तान संघर्ष और टैरिफ के चलते भारत-अमेरिका के बीच खटपट देखने को मिली थी. इसके अलावा बीते दिनों ओमान तट के पास कमर्शियल जहाजों में हुए अमेरिकी हमलों में भी 3 भारतीय नाविकों की जान गई थी. इससे भी भारत-अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे.
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार ( 4 जुलाई 2026) को आजादी के मौके पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं. यह जश्न कई सप्ताह तक चले प्रोग्राम का समापन है. विरोधियों ने इसकी आलोचना की है. उनका तर्क है कि यह कार्यक्रम पक्षपाती होते जा रहे हैं. वहीं अमेरिकी लोग जश्न मनाने के लिए देशभर में परेड, कम्युनिटी इवेंट्स और आतिशबाजी कर रहे हैं. फिलाडेल्फिया में 6 घंटे का कॉन्सर्ट भी आयोजित किया जा रहा है. वहीं न्यूयॉर्क सिटी में भी दुनिया भर के बड़े जहाज परेड कर रहे हैं.