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भारत-US के बीच केवल रणनीतिक साझेदारी नहीं... अमेरिका के 250वें आजादी दिवस पर PM मोदी ने दी बधाई, ट्रंप के लिए लिखा खास संदेश

PM ModiCongratulations Trump On Independence Day: अमेरिका को आजादी मिले 250 साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 04, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:43 PM IST
भारत-US के बीच केवल रणनीतिक साझेदारी नहीं... अमेरिका के 250वें आजादी दिवस पर PM मोदी ने दी बधाई, ट्रंप के लिए लिखा खास संदेश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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