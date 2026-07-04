/भारत-US के बीच केवल रणनीतिक साझेदारी नहीं... अमेरिका के 250वें आजादी दिवस पर PM मोदी ने दी बधाई, ट्रंप के लिए लिखा खास संदेश

बता दें कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस साल पिछले महीने जून 2026 में फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में मुलाकात हुई थी. ट्रंप ने पीएम के साथ अपनी बातचीत को बेहद अच्छा बताया था. यह बैठक इसलिए भी अहम थी, क्योंकि दोनों देश अपने संबंधों को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. भारत-पाकिस्तान संघर्ष और टैरिफ के चलते भारत-अमेरिका के बीच खटपट देखने को मिली थी. इसके अलावा बीते दिनों ओमान तट के पास कमर्शियल जहाजों में हुए अमेरिकी हमलों में भी 3 भारतीय नाविकों की जान गई थी. इससे भी भारत-अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे.