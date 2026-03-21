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Hindi Newsदुनियाहोर्मुज में जहाजों के लिए खुले रहने चाहिए रास्ते, ईरानी राष्ट्रपति को ईद और नवरोज की बधाई देकर क्या बोले PM मोदी?

'होर्मुज में जहाजों के लिए खुले रहने चाहिए रास्ते', ईरानी राष्ट्रपति को ईद और नवरोज की बधाई देकर क्या बोले PM मोदी?

PM Modi-Iranian President Masoud Pezeshkian Talk: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के नव वर्ष नवरोज के मौके शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बात की. इस दौरान पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को ईद और नवरोज दोनों की बधाई दी. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 21, 2026, 06:23 PM IST
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'होर्मुज में जहाजों के लिए खुले रहने चाहिए रास्ते', ईरानी राष्ट्रपति को ईद और नवरोज की बधाई देकर क्या बोले PM मोदी?

PM Narendra Modi Talk With Iranian President: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी नव वर्ष के मौके पर राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियान को फोन करके बधाई दी है. पीएम मोदी ने इस चर्चा में ईरान के लोगों को ईद की शुभकामनाएं भी दीं. दोनों नेताओं के बीच इस दौरान मिडिल ईस्ट के तनावपूर्ण हालातों के बीच शांति बहाली को लेकर चर्चा भी हुई. इस कूटनीतिक बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में बुनियादी ढांचों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा बढ़ने के साथ जरूरी सामानों की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है.

समुद्री रास्ता खोलने पर जोर

इस मुलाकात के बीच पीएम मोदी ने समुद्री व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित और खुला रखने की आवश्यकता पर जोर दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगातार सहयोग देने के लिए ईरानी सरकार और राष्ट्रपति की सराहना करते हुए दोनों देशों के साझा हितों पर चर्चा की है.

यह भी पढ़ें- भारत ईरान से तेल खरीदना फिर शुरू करेगा! अमेरिकी छूट के बाद फिलहाल कैसी है, देश के तेल-गैस के भंडार की स्थिति?

पीएम मोदी ने ये भी कहा, ‘नेविगेशन की सुरक्षा होनी चाहिए. शिपिंग लेन खुले और सुरक्षित होने चाहिए'. पीएम मोदी ने ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान के लगातार सपोर्ट की तारीफ भी की है. 

क्या है नवरोज?

नवरोज को नौरूज भी कहते हैं. ये दिन बसंत की शुरुआत का प्रतीक है. नवरोज को नई शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है. यह शब्द फारसी से आया है, जहां 'नव' का मतलब नया और 'रोज' का मतलब दिन होता है, जिसका मतलब 'नया दिन' होता है. यह त्योहार पैगंबर जरथुस्त्र के समय से चली आ रही पारसी परंपराओं से जुड़ा है. आज भी ईरान में इस दिन का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है. इस त्योहार में लोग अपने घरों को फूलों और रंगोली से सजाते हैं.

नवरोज पर्व का इतिहास करीब 3000 साल पुराना माना जाता है. पारसी धर्म में इस दिन को केवल नववर्ष के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह दिन अच्छाई की बुराई पर जीत, नई उम्मीदों और नए साल की शुभकामनाओं का भी प्रतीक माना जाता है. इस दिन लोग अपनी और अपने परिवार की  अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. आज के ही दिन लोग पिछले साल की गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं और प्रेम एवं शांति के साथ नए साल का स्वागत करते हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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