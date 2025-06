PM Modi Croatian Visit: दुनिया ने फिर देखी भारत की बढ़ती पावर, प्रोटोकॉल तोड़ PM मोदी को रिसीव करने पहुंचे क्रोएशियन प्रधानमंत्री

Croatian Prime Minister Breaks Protocol to Receive PM Modi: साइप्रस और कनाडा का अपना दौरा संपन्न करके पीएम मोदी अब विदेश यात्रा के तीसरे चरण में यूरोपीय देश क्रोएशिया पहुंच गए हैं. वे इस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. थोड़ी देर पहले उनका स्पेशल प्लेन क्रोएशिया की राजधानी ज़ाग्रेब में उतरा, जहां प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे. उन्होंने पीएम मोदी के क्रोएशिया दौरे पर उनका स्वागत किया. इस दौरान वे पूरे समय उनके साथ रहे.

स्वागत के लिए उमड़े भारतवंशी

ज़ाग्रेब एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भारतवंशी और भारतीय संस्कृति में रंग चुके क्रोएशियन नागरिक भी भारतीय वेशभूषा में मौजूद थे. एयरपोर्ट के स्पेशल लाउंज में पीएम मोदी ने क्रोएशियन प्रधानमंत्री के साथ भारतवंशियों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने बच्चों को दुलार किया तो बेटियों के सिरों पर आशीर्वाद के रूप में हाथ रखा. अपने सामने पीएम मोदी को देखकर लोग भाव विभोर हो रहे थे.

Croatia's Indian community has contributed to Croatia's progress and also remained in touch with their roots in India. In Zagreb, I interacted with some members of the Indian community, who accorded me an unforgettable welcome. There is immense enthusiasm among the Indian… pic.twitter.com/fCrXzHHXzv

