PM Modi In G7 Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंचे हैं. यहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में द्विपक्षीय बैठक में समुद्री सुरक्षा और भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया. इसके साथ ही पीएम ने ग्लोबल शिपिंग रूट्स को खुला रखने के महत्व पर भी जोर दिया.
पीएम मोदी ने कहा कि लाखों भारतीय नाविक के तौर पर काम कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पश्चिम एशिया में चल रही घटनाओं के बीच उनकी सुरक्षा एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है.
पीएम ने बैठक के दौरान ट्रंप से कहा,' हमने हमेशा कहा है कि समुद्री आवाजाही की आज़ादी सुनिश्चित की जानी चाहिए और हमें इस बात पर जोर भी देना चाहिए. समुद्री व्यापार के क्षेत्र में दुनिया भर के अलग-अलग समुद्रों में लाखों भारतीय नाविक काम कर रहे हैं. मेरा मानना है कि उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. मुझे भरोसा है कि (ईरान के साथ) इस समझौते में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उसे प्राथमिकता दी जाएगी.'
#WATCH | Evian, France | PM Modi tells US President Trump, "We have always said that freedom of navigation should be ensured and we should also stress upon that. Lakhs of Indian seafarers are om duty in different seas of the world in the sector of maritime trade. I believe that… pic.twitter.com/zeELdPyozB
— ANI (@ANI) June 17, 2026
इसके अलावा पीएम ने पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए शांति प्रयासों में ट्रंप की भूमिका के लिए उन्हें बधाई भी दी. उन्होंने ट्रंप से कहा,' पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के प्रयासों में हुई प्रगति के लिए मैं आपके नेतृत्व की सराहना करता हूं. पश्चिम एशिया में शांति लाने की उम्मीद जगाने के लिए धन्यवाद.'
ट्रंप ने G7 समिट में पीएम के साथ अपनी बातचीत को बेहद अच्छा बताया और कहा कि दोनों देश व्यापार समझौतों पर काम कर रहे हैं. वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की टीमें अपने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं. वार्ता के दौरान समुद्री सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है, जिसमें पीएम ने कमर्शियल शिपिंग रूट्स की सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया.
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने ओमान के तट पर एक कमर्शियल शिप पर हमला किया था, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी. ऐसे में भारत के लिए यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. वहीं ट्रंप ने इन हमलों में भारतीय नौसैनिकों की मौत के बारे में पूछे जाने पर शोक जताया और कहा,' मैंने इसके बारे में सुना. यह एक कठिन पेशा है, इसमें कोई शक नहीं और हम इस पर मिलकर काम करते हैं. ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन हम मिलकर काम करते हैं.' इससे पहले भारत ने इस घटना को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और एक अमेरिकी डिप्लोमैट को तलब किया था.