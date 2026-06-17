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ट्रंप से दोस्ती अपनी जगह, भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर मोदी ने कह डाली बड़ी बात; बोले- समुद्र में हिफाजत से समझौता नहीं

PM Modi On Maritime Security: पीएम मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान समुद्री सुरक्षा और भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया. इसके अलावा पीएम ने पश्चिम एशिया में शांति समझौते में नाविकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दिए जाने का विश्वास भी जताया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 17, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:07 PM IST
ट्रंप से दोस्ती अपनी जगह, भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर मोदी ने कह डाली बड़ी बात; बोले- समुद्र में हिफाजत से समझौता नहीं

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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