बता दें कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने ओमान के तट पर एक कमर्शियल शिप पर हमला किया था, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी. ऐसे में भारत के लिए यह मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. वहीं ट्रंप ने इन हमलों में भारतीय नौसैनिकों की मौत के बारे में पूछे जाने पर शोक जताया और कहा,' मैंने इसके बारे में सुना. यह एक कठिन पेशा है, इसमें कोई शक नहीं और हम इस पर मिलकर काम करते हैं. ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन हम मिलकर काम करते हैं.' इससे पहले भारत ने इस घटना को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और एक अमेरिकी डिप्लोमैट को तलब किया था.