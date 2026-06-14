PM Modi Macro meet: पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से हो चुकी है. इस मीटिंग पर 'आतंकिस्तान' के नाम से बदनाम पाकिस्तान नजरें गड़ाए बैठा था. माना जा रहा है कि दोनों वैश्विक नेताओं के बीच होने जा रही मीटिंग में स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियां खरीदने की योजना पर बातचीत में तेजी आ सकती है. बस यही बात पाकिस्तान का टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है. इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया एक्स पर एक एक पोस्ट करके पीएम मोदी से दोस्ती और भारत से द्विपक्षीय समझौतों को और मजबूत करने के संकेत दे दिए हैं.
इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी से मुलाकात का वीडियो पोस्ट किया है, उसके बैकग्राउंड में धुरंधर मूवी का आरी-आरी साउंड ट्रैक चल रहा है. यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद छोटे 'शरीफ' और शातिर मुनीर दोनों का बीपी बढ़ सकता है.
माना जा रहा है कि पीएम मोदी की मैक्रों से इस मुलाकात में स्कार्पीन पनडुब्बी पर बात हो सकती है. इससे दोनों टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि मोदी की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत समुद्री क्षेत्रों में खुद की मजबूती पर ध्यान दे रहा है. हालांकि फ्रांस में किन मुद्दों पर बात होगी ये साफ नहीं है.
हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने पीएम मोदी के दौरे की कुछ संकेत दिए हैं. विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव यूरोप पश्चिम पीयूष श्रीवास्तव ने कहा, 'पीएम मोदी अपनी नीस यात्रा के दौरान प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ व्यापक और विस्तृत चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे.'
Additional Secretary, Europe West Division, Ministry of External Affairs, Piyush Srivastava, noted that India–France ties were elevated to a Special Global Strategic Partnership during President Emmanuel Macron’s visit to India in February this year.
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— PB-SHABD (@PBSHABD) June 11, 2026
फ्रांस भारत का रक्षा क्षेत्र में बड़ा साझेदार बनकर उभरा है. ऐसे में दोनों देश पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों की खऱीद जैसी डील को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं. जिसमे सबसे प्रमुख तीन और स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं. भारतीय रक्षा मंत्रालय ने करीब 2 साल पहले करीब 36,000 करोड़ रुपये के इस समझौते को मंजूरी दे दी थी लेकिन बातचीत में देरी होती रही. ऐसे में पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान बात आगे बढ़ने की उम्मीद है.
जो मुनीर और शहबाज की धड़कने बढ़ा रही है. क्योंकि भारत के पास अभी 6 स्कार्पीन पनडुब्बियां है जो इंडियन नेवी की सबमरिन बेड़े की रीढ़ है. और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करती है. ऐसे में अगर पनडुब्बी पर डील होती है तो उसमे 'आतंकिस्तान' पाकिस्तान को अपने अंत पर साइन होता दिख रहा है.