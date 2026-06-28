Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /गरबा से मौत्या और समोसे से चटनी तक... सेशेल्स की संसद में जब पीएम मोदी ने किया भारतीय खाना और संस्कृति का जिक्र; क्या है वजह

गरबा से मौत्या और समोसे से चटनी तक... सेशेल्स की संसद में जब पीएम मोदी ने किया भारतीय खाना और संस्कृति का जिक्र; क्या है वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सेशेल्स की नेशनलल एसेंबली को संबोधित किया. यह पहली बार है, जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने सेशेल्स की संसद को संबोधित किया हो.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 28, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:42 PM IST
गरबा से मौत्या और समोसे से चटनी तक... सेशेल्स की संसद में जब पीएम मोदी ने किया भारतीय खाना और संस्कृति का जिक्र; क्या है वजह
Image Credit: एएनआईSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
माता वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी CSSF की मैटाडोर
Kashmir news18 min ago
2
Second-Hand Gemstones22 min ago
3
Delhi news32 min ago
4
chirmiri news35 min ago
5
World News37 min ago