/गरबा से मौत्या और समोसे से चटनी तक... सेशेल्स की संसद में जब पीएम मोदी ने किया भारतीय खाना और संस्कृति का जिक्र; क्या है वजह

PM Modi in Seychelles: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सेशेल्स की आधिकारिक यात्रा पर हैं. पीएम मोदी ने रविवार (28 जून) को वहां की संसद को संबोधित किया. पीएम मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं. इस दौरान उन्होंने भारत और सेशेल्स की रिश्तों पर खास प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि आपके सामने उपस्थित होना मेरे लिए खास सम्मान है.
दरअसल, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दोनों देशों के बीच संबंधों को खास करार दिया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर आपके सामने उपस्थित होना मेरे लिए एक खास सम्मान की बात है. मैं अपने साथ भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं और बधाई लेकर आया हूं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स और भारत के बीच सांस्कृतिक विरासतों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत और सेशेल्स के रिश्ते केवल कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोगों, संस्कृति और खान-पान से भी जुड़े हुए हैं. पीएम ने कहा कि नेशनल असेंबली का आदर्श वाक्य है 'विविधता में एकता'. इसे क्रियोल संगीत की धुनों में सुना जा सकता है. इसे मौत्या डांस की लय में देखा जा सकता है.
आगे कहा कि हमारी संस्कृतियों के बीच का जुड़ाव रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखता है. इसे 'कारी कोको', समोसे और चटनी के स्वाद में महसूस किया जा सकता है. इसे दीपावली, थाई पोंगल और नवरात्रि के दौरान गरबा डांस के जश्न में देखा जा सकता है. यही वह क्रियोल भावना है जो हमें हमारी दोस्ती के भविष्य के प्रति बहुत भरोसा दिलाती है.
इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अपने साल 2015 की पहली यात्रा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में मैंने जिस पहले देश का दौरा किया था, वह 2015 में सेशेल्स ही था. मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मेरा मानना है कि हिंद महासागर के लिए भारत के विजन में सेशेल्स की एक खास जगह है. एक दशक बाद जब मैं यहां वापस आया हूं, तो मेरा यह विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है. मुझे खुशी है कि मैं आपकी आजादी के 50 साल पूरे होने के जश्न में आपके साथ शामिल हो रहा हूं.
गौर करने वाली बात है कि सेशेल्स में भी समोसा चटनी की अपनी खास लोकप्रियता है. रिपोर्ट्स बताती है कि स्थानीय क्रेओल संस्कृति में समोसा एक अहम लोकप्रिय खाना है. माना जाता है कि भारतीय प्रभाव के कारण वहां के समोसा और चटनी लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है. हालांकि, वहां पर समोसे और चटनी का स्वाद काफी अलग होता है. रिपोर्ट्स यह भी बताती है कि यहां पर सामान्य और छोटी दुकानों पर आसानी से समोसा परोसा जाता है. (ANI)