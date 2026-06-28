/गरबा से मौत्या और समोसे से चटनी तक... सेशेल्स की संसद में जब पीएम मोदी ने किया भारतीय खाना और संस्कृति का जिक्र; क्या है वजह

इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अपने साल 2015 की पहली यात्रा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में मैंने जिस पहले देश का दौरा किया था, वह 2015 में सेशेल्स ही था. मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मेरा मानना ​​है कि हिंद महासागर के लिए भारत के विजन में सेशेल्स की एक खास जगह है. एक दशक बाद जब मैं यहां वापस आया हूं, तो मेरा यह विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है. मुझे खुशी है कि मैं आपकी आजादी के 50 साल पूरे होने के जश्न में आपके साथ शामिल हो रहा हूं.