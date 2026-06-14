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क्या राफेल पर होने जा रही कोई और बड़ी डील? पीएम मोदी और मैक्रों के बीच हुई बैठक पर ZEE NEWS ने पूछा सवाल

फ्रांस के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बैठक की. इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने रक्षा, तकनीक समेत कई विषयों पर चर्चा की.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 14, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:30 PM IST
क्या राफेल पर होने जा रही कोई और बड़ी डील? पीएम मोदी और मैक्रों के बीच हुई बैठक पर ZEE NEWS ने पूछा सवाल

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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