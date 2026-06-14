PM Modi France Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं. G-7 में हिस्सा लेने पहले पीएम मोदी ने आज (14 जून) को फ्रांस के नीस में 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम का उद्घाट किया. इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई. जहां पर कई रक्षा, व्यापार और तकनीक से जुड़े विषयों पर विचार विचार विमर्ष किया गया.
दोनों देशों के बीच राफेल को लेकर भी अहम चर्चा हुई. इस संबंध में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी. Zee news के सवाल पर मिस्री ने कहा कि राफेल को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ चर्चा हुई है. जानिए विक्रम मिस्री ने क्या बताया?
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारतीय वायु सेना राफेल का इस्तेमाल करती है और इसलिए, दोनों देशों की सरकारों और वायु सेनाओं के बीच बातचीत आगे बढ़ी है. राफेल के स्वदेशीकरण के बारे में हमारा हमेशा से यही रुख रहा है और प्रधानमंत्री ने अपनी सभी बैठकों में इस बात पर ज़ोर दिया है कि रक्षा क्षेत्र में भारत का नज़रिया 'मेक इन इंडिया' कॉन्सेप्ट को तेजी से आगे बढ़ाना है.
उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य को-डेवलपमेंट, को-डिजाइन, को-प्रोडक्शन और को-मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ना है. इसलिए, भारत में ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करना बेहतर है और हमारी प्राथमिकता भी यही है. हालांकि आज की बातचीत में राफेल के अलावा कई और विषयों पर भी चर्चा हुई, लेकिन मुख्य बात यह थी कि किसी भी रक्षा प्लेटफॉर्म पर विचार करते समय, हमें स्थानीय कंटेंट और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के बुनियादी मकसद के साथ आगे बढ़ना चाहिए.
राष्ट्रपति मैक्रों और पीएम मोदी के बीच हुई बैठक पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि सिविल न्यूक्लियर के मामले में दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए यह एक बहुत अहम विषय है. दोनों देशों के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है. और फिर इस क्षेत्र में जैतापुर प्रोजेक्ट को लेकर भी बातचीत चल रही है और यह बातचीत मुख्य रूप से EDF (इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस) और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच इस प्रोजेक्ट के तकनीकी और बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय पहलुओं पर हुई है.
'भारत इनोवेट्स 2026' कार्यक्रम को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि आज प्रधानमंत्री ने 'भारत इनोवेट्स 2026' में हिस्सा लेकर अपने आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत की. उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर इसका उद्घाटन किया. 'भारत इनोवेट्स' इवेंट भारतीय डीप-टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स की बेहतरीन खूबियों को दुनिया के सामने लाने का एक मंच है.
उन्होंने बताया कि इस इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, मेड-टेक, एग्री-टेक, डिफेंस, स्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल हुए. इवेंट को संबोधित करने के बाद, दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का दौरा किया और उन इनोवेटर्स से बातचीत की, जिन्होंने अपने इनोवेशन और समाधान वहां प्रदर्शित किए थे. उन्होंने इवेंट में उन फ्रांसीसी कलाकारों के काम को भी देखा जो हाल ही में भारत के जयपुर में 10 दिन के आर्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए गए थे.