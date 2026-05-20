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Hindi Newsदुनियाप्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट किया MELODY टॉफी का पैकेट, देखते ही खुश हो गईं इटली की PM

प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट किया 'MELODY टॉफी' का पैकेट, देखते ही खुश हो गईं इटली की PM

PM Modi Gifted Melody Toffee: पीएम मोदी इटली दौरे पर हैं, यहां पर उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट टॉफी गिफ्ट की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 20, 2026, 12:54 PM IST
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प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट किया 'MELODY टॉफी' का पैकेट, देखते ही खुश हो गईं इटली की PM

Georgia Meloni: पीएम मोदी इस समय इटली दौरे पर हैं, पीएम नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है. पीएम मोदी ने यहां पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट टॉफी गिफ्ट की है. पीएम मोदी के इस खास तोहफे के बारे में मेलोनी ने जानकारी दी है. उन्होंने एक्स पर इसका वीडियो भी शेयर किया है. 

रोम में काशी की झलक

इटालियन पेंटर टोमासेटी ने पीएम मोदी को वाराणसी का एक आकर्षक पेंटिंग भेंट किया. जिसके बाद पीएम मोदी ने एक्स पर तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि रोम में काशी की एक झलक! आगे लिखा कि इटैलियन पेंटर, मिस्टर जियाम्पाओलो टोमासेटी ने वाराणसी पर अपना काम दिखाया. भारतीय संस्कृति के लिए उनका जुनून चार दशकों से भी ज्यादा पुराना है. 1980 के दशक में उन्होंने वैदिक संस्कृति पर किताबों के लिए इलस्ट्रेटर के तौर पर शुरुआत की. 2008 से 2013 तक उन्होंने महाभारत से जुड़ी 23 बड़ी पेंटिंग्स पर काम किया. 

 

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पीएम ने कही ये बात

इसके अलावा पीएम ने लिखा कि मैं रोम में गर्मजोशी से स्वागत के लिए इटली में भारतीय समुदाय का बहुत आभारी हूं. भारत के लिए उनका गहरा लगाव और भारत-इटली संबंधों को मजबूत करने का उनका कमिटमेंट सच में तारीफ़ के काबिल है. भारतीय समुदाय दुनिया भर में हमारे देश को गर्व महसूस कराता रहता है. 

मेलोनी के साथ डिनर

इटली में लैंड करने के तुरंत बाद, पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ डिनर पर मुलाकात की. इसके बाद दोनों नेता रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम भी पहुंचे. औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता Bilateral talks से पहले दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. 

पीएम ने लिखा कि आज होने वाली हमारी औपचारिक बातचीत का मुझे इंतजार है, जहां हम भारत और इटली की दोस्ती को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा जारी रखेंगे. पीएम मोदी के इस इटली दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाना है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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