प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को गिफ्ट किया 'MELODY टॉफी' का पैकेट, देखते ही खुश हो गईं इटली की PM

Georgia Meloni: पीएम मोदी इस समय इटली दौरे पर हैं, पीएम नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है. पीएम मोदी ने यहां पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट टॉफी गिफ्ट की है. पीएम मोदी के इस खास तोहफे के बारे में मेलोनी ने जानकारी दी है. उन्होंने एक्स पर इसका वीडियो भी शेयर किया है.

रोम में काशी की झलक

इटालियन पेंटर टोमासेटी ने पीएम मोदी को वाराणसी का एक आकर्षक पेंटिंग भेंट किया. जिसके बाद पीएम मोदी ने एक्स पर तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि रोम में काशी की एक झलक! आगे लिखा कि इटैलियन पेंटर, मिस्टर जियाम्पाओलो टोमासेटी ने वाराणसी पर अपना काम दिखाया. भारतीय संस्कृति के लिए उनका जुनून चार दशकों से भी ज्यादा पुराना है. 1980 के दशक में उन्होंने वैदिक संस्कृति पर किताबों के लिए इलस्ट्रेटर के तौर पर शुरुआत की. 2008 से 2013 तक उन्होंने महाभारत से जुड़ी 23 बड़ी पेंटिंग्स पर काम किया.

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Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA Giorgia Meloni (GiorgiaMeloni) May 20, 2026

पीएम ने कही ये बात

इसके अलावा पीएम ने लिखा कि मैं रोम में गर्मजोशी से स्वागत के लिए इटली में भारतीय समुदाय का बहुत आभारी हूं. भारत के लिए उनका गहरा लगाव और भारत-इटली संबंधों को मजबूत करने का उनका कमिटमेंट सच में तारीफ़ के काबिल है. भारतीय समुदाय दुनिया भर में हमारे देश को गर्व महसूस कराता रहता है.

मेलोनी के साथ डिनर

इटली में लैंड करने के तुरंत बाद, पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ डिनर पर मुलाकात की. इसके बाद दोनों नेता रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम भी पहुंचे. औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता Bilateral talks से पहले दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की.

पीएम ने लिखा कि आज होने वाली हमारी औपचारिक बातचीत का मुझे इंतजार है, जहां हम भारत और इटली की दोस्ती को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा जारी रखेंगे. पीएम मोदी के इस इटली दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाना है.