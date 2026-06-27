/सेशेल्स को भारत का बड़ा तोहफा, PM मोदी ने भेंट की हाई-स्पीड पेट्रोल वेसल और एम्बुलेंस; हिंद महासागर में पकड़ होगी मजबूत

PM Modi Seychelles Visit 2026 Significance: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की यात्रा पर हैं. उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए भारत की ओर से सेशेल्स कोस्ट गार्ड को एक हाई-स्पीड फास्ट पेट्रोल वेसल उपहार में दिया. इस फास्ट अटैक बोट के साथ ही पीएम मोदी ने सेशेल्स की स्वास्थ्य सेवा ढांचे को मजबूत करने के लिए एम्बुलेंस भी भेंट कीं.
माना जा रहा है कि इस पहल से हिंद महासागर में भारत के एक प्रमुख सुरक्षा भागीदार की भूमिका और मजबूत हुई है. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से निर्मित इस जहाज का नाम पीएस लेस्पवार है. यह 30 नॉट्स से अधिक की रफ्तार से चल सकता है. इससे सेशेल्स के विशाल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) में निगरानी क्षमता और मजबूत हो जाएगी.
बताते चलें कि पीएम मोदी अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर सेशेल्स गए हुए हैं. वे सेशेल्स की आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह में इस बार मुख्य अतिथि हैं. यही नहीं, दोनों देश इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरा कर रहे हैं. दोनों मुल्कों के संबंधों की गहराई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब पीएम मोदी का विमान एयरपोर्ट पर उतरा तो उनके स्वागत के लिए सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी खुद मौजूद थे.
दोपहर में पीएम मोदी और राष्ट्रपति हरमिनी ने सेशेल्स नेशनल बॉटैनिकल गार्डन का दौरा किया. इस दौरान दोनों ने अल्दाब्रा जायंट टॉरटॉइज़ (Aldabra giant tortoises) देखे, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी उम्र वाली प्रजातियों में से एक हैं. अल्दाब्रा एटॉल के मूल निवासी इन कछुओं की उम्र 250 वर्ष से ज्याता होती है और वयस्क नर का वजन 250 किलोग्राम तक होता है. सेशेल्स ने ऐसे ही कछुए कई साल पहले कोलकाता और हैदराबाद के भारतीय चिड़ियाघरों को उपहार में दिए थे.
इससे पहले भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण जहाज आईएनएस इक्षक 26 जून को पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा था. स्वदेशी रूप से निर्मित यह जहाज वहां पर नेशनल डे कार्यक्रमों में भाग ले रहा है. वह सेशेल्स डिफेंस फोर्सेस के साथ सहभागिता से मेडिकल कैंप समेत सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम चला रहा है.
Mon'n pran par dan seremoni pour remet bato patrol rapid apele Lespwar, bann Lanbilans ek Veikil litilite pour Lafors Defans Sesel (SDF) kot baz Gard Lakot Sesel ansanm avek Prezidan, Dokter Patrick Herminie.@StateHouseSey pic.twitter.com/yosA6PJXdi
— Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2026
इस रविवार को पीएम मोदी राष्ट्रपति हरमिनी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. इसके साथ ही वे सेशेल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे. यह पहली बार होगा, जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां की संसद को संबोधित करेगा. वे सेशेल्स के स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में भी शामिल होंगे.
रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तरीय यात्रा की ही अगली कड़ी है. इससे पहले फरवरी 2026 में राष्ट्रपति हरमिनी भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे. उस यात्रा के दौरान भारत ने सेशेल्स के लिए 175 मिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण आर्थिक पैकेज घोषित किया था, जिसमें 125 मिलियन डॉलर का रुपया-आधारित लाइन ऑफ क्रेडिट और 50 मिलियन डॉलर के अनुदान शामिल हैं.
भारत की ओर इस सहायता से सेशेल्स में सार्वजनिक आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सस्टेनेबल मोबिलिटी, क्षमता निर्माण और समुद्री सुरक्षा जैसे प्रमुख कार्य किए जाएंगे. इससे सेशेल्स का आर्थिक विकास तेज होगा और सुरक्षा स्थिति भी मजबूत होगी. बताते चलें कि भारत और सेशेल्स के बीच ऐतिहासिक संबंध 19वीं शताब्दी से माने जाते हैं, जब अद्वैत नामक कछुए को कलकत्ता को उपहार दिया गया था. वह कछुआ 2006 तक जीवित रहा था.