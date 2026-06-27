/सेशेल्स को भारत का बड़ा तोहफा, PM मोदी ने भेंट की हाई-स्पीड पेट्रोल वेसल और एम्बुलेंस; हिंद महासागर में पकड़ होगी मजबूत

दोपहर में पीएम मोदी और राष्ट्रपति हरमिनी ने सेशेल्स नेशनल बॉटैनिकल गार्डन का दौरा किया. इस दौरान दोनों ने अल्दाब्रा जायंट टॉरटॉइज़ (Aldabra giant tortoises) देखे, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी उम्र वाली प्रजातियों में से एक हैं. अल्दाब्रा एटॉल के मूल निवासी इन कछुओं की उम्र 250 वर्ष से ज्याता होती है और वयस्क नर का वजन 250 किलोग्राम तक होता है. सेशेल्स ने ऐसे ही कछुए कई साल पहले कोलकाता और हैदराबाद के भारतीय चिड़ियाघरों को उपहार में दिए थे.