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सेशेल्स को भारत का बड़ा तोहफा, PM मोदी ने भेंट की हाई-स्पीड पेट्रोल वेसल और एम्बुलेंस; हिंद महासागर में पकड़ होगी मजबूत

PM Modi Seychelles Visit 2026 Latest Updates: सेशेल्स की तीन दिवसीय यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने हाई-स्पीड पेट्रोल वेसल और एम्बुलेंस भेंट की हैं. माना जा रहा है कि इस मदद से सेशेल्स की सुरक्षा मजबूत होगी और साथ ही हिंद महासागर में भारत की पकड़ भी बढ़ेगी.

Written BySiddhant SibbalEdited By:Devinder Kumar
Published: Jun 27, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:01 AM IST
सेशेल्स को भारत का बड़ा तोहफा, PM मोदी ने भेंट की हाई-स्पीड पेट्रोल वेसल और एम्बुलेंस; हिंद महासागर में पकड़ होगी मजबूत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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