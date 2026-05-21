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Hindi Newsदुनियामेलोनी को मूगा सिल्क स्टोल तो क्राउन प्रिंस को केसरिया आम.... 5 देशों की यात्रा में पीएम ने क्या-क्या उपहार दिए?

मेलोनी को मूगा सिल्क स्टोल तो क्राउन प्रिंस को केसरिया आम.... 5 देशों की यात्रा में पीएम ने क्या-क्या उपहार दिए?

PM Modi Gifts To Country Leaders: पीएम मोदी ने अपने 5 देशों की यात्रा में उन देशों के नेताओं को भारत के हस्तशिल्प और कला से जुड़ी कई चीजें उपहार में दीं. ये सभी चीजें भारतीय कला और विरासत के उदाहरण हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 21, 2026, 02:23 PM IST
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मेलोनी को मूगा सिल्क स्टोल तो क्राउन प्रिंस को केसरिया आम.... 5 देशों की यात्रा में पीएम ने क्या-क्या उपहार दिए?

PM Modi 5 Countries Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों से UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली इन 5 देशों की यात्रा पर थे. इस दौरान भारतीय संस्कृति, विरासत और पारंपरिक कला को वैश्निक मंच पर बड़ी पहचान मिली. बता दें कि पीएम ने इस यात्रा में इन सभी देशों के नेताओं को भारत की विविध परंपराओं और हस्तशिल्प से संबंधित खास तोहफे दिए. उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मूगा सिल्क स्टोल और UAE के क्राउन प्रिंस को पारंपरिक राजस्थानी कटार भेंट की. 

मेलोनी को मूगा सिल्क स्टोल   

पीएम ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को उपहार में असम की फेमस मूगा सिल्क स्टोल दी. बता दें कि गोल्डन सिल्क के नाम से प्रसिद्ध मूगा सिल्क नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ब्रह्मपुत्र घाटी की पारंपरिक विरासत मानी जाती है. यह अपने नेचुरल सुनहरे रंग और चमक के लिए भी जाना जाता है.

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पीएम ने मेलोनी को शिरुई लिली सिल्क स्टोल भी उपहार में दी. इसमें दुर्लभ शिरुई लिली फूल का डिजाइन बना है.इसके अलावा उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला को आगरा की फेमस पच्चीकारी आर्ट से बने मार्बल इनले वर्क बॉक्स और पंडित भीमसेन जोशी समेत एम एस सुब्बुलक्ष्मी की CD भी भेंट की.    

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UAE के राष्ट्रपति को केसर आम 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने UAE दौरे पर राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को उपहार में गुजरात के GI टैग वाले केसर आम दिए.

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आम की इस किस्म को क्वीन ऑफ मैंगोज कहा जाता है. यह आम अपने केसरिया रंग, सुगंध और बिना रेशे वाले गूदे के लिए जाना जाता है.  इसके अलावा उन्होंने UAE के क्राउन प्रिंस को पारंपरिक राजस्थानी कोफ्तगिरी कला से सुसज्जित औपचारिक कटार भेंट की. यह भारत की युद्धकला का प्रतीक मानी जाती है.    

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नीदरलैंड के राजा को ब्लू पॉटरी 

पीएम ने नीदरलैंड के राजा विलेम-अलेक्जेंडर को राजस्थान की GI टैग वाली मशहूर ब्लू पॉटरी उपहार में दी. यह पॉटरी अपनी चमकदार कोबाल्ट ब्लू और सफेद-पीले रंगों की डिजाइन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है. इस पॉटरी में कांच की जैसी चमक दिखाई देती है.

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वहीं उन्होंने नीदरलैंड की मराहानी मैक्सिमा को उपहार में मीनाकारी और कुंदन ईयररिंग्स दिए. मीनाकारी में धातु पर कलरफुल एनामेल का डिटेलिंग वर्क है. वहीं कुंदन कला में रत्नों को बिना काटे सोने की लेयर में जड़ा जाता है.

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इसके साथ ही उन्होंने नीदरलैंड के पीएम रॉब जेटेन को मछली की आकृति वाली एक मधुबनी पेंटिंग भेंट की.    

नॉर्वे के प्रधानमंत्री को प्रेस्ड ऑर्किड पेंटिंग 

पीएम ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे को उपहार में सिक्किम के प्रसिद्ध प्रेस्ड ऑर्किड पेंटिंग और ऑर्किड पेपरवेट्स दिए. डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिकसेन को बीदरी सिल्वर वर्क वास, स्वीडन की पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन को गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की क्रिएटिव सोच और हैंडिक्राफ्ट की परंपरा दर्शाने वाला शांतिनिकेतन मैसेंजर बैग उपहार में दिया.

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इसके साथ ही पीएम ने मणिपुर की लोकटक टी और फेमस लद्दाखी वुलन स्टोल भी दिया. 

   

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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