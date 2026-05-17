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स्वीडन के आसमान में PM मोदी का ग्रैंड वेलकम; ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने किया विमान को एस्कॉर्ट, वीडियो वायरल

Gripen Fighter Jets Welcom PM Modi in Sweden:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह यात्रा स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर कर रहे हैं. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, रक्षा सहयोग, हरित तकनीक और नवाचार जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. भारत और स्वीडन के बीच हाल के वर्षों में तकनीक, निवेश और रक्षा क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ा है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 17, 2026, 06:15 PM IST
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स्वीडन के आसमान में PM मोदी का ग्रैंड वेलकम; सुरक्षा में तैनात हुए ग्रिपेन फाइटर जेट्स, वीडियो वायरल (Photo- X Video grab)
स्वीडन के आसमान में PM मोदी का ग्रैंड वेलकम; सुरक्षा में तैनात हुए ग्रिपेन फाइटर जेट्स, वीडियो वायरल (Photo- X Video grab)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के तीसरे चरण में रविवार को दो दिवसीय यात्रा पर स्वीडन पहुंचे. 17 और 18 मई तक चलने वाले इस दौरे के दौरान उनका स्वागत खास अंदाज में किया गया. जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विमान स्वीडिश हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, स्वीडन के अत्याधुनिक ग्रिपेन लड़ाकू विमानों ने उसे एस्कॉर्ट किया. आसमान में अनोखे अंदाज से पीएम मोदी का स्वागत करने वाला यह सीन दोनों देशों के मजबूत होते रक्षा और रणनीतिक संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है.

पीएम मोदी के स्वीडन पहुंचने से पहले ही दोनों देशों के रिश्तों को लेकर कई अहम संकेत मिल चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की हुई जब उनका विमान स्वीडिश हवाई सीमा में दाखिल हुआ. जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान स्वीडन के आसमान में पहुंचा, वहां की वायुसेना के आधुनिक ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने उसे सुरक्षा घेरे में लेते हुए एस्कॉर्ट किया. स्वीडन लंबे समय से रक्षा तकनीक और आधुनिक सैन्य उपकरणों के लिए जाना जाता है. ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में ग्रिपेन लड़ाकू विमानों की मौजूदगी ने इस यात्रा को और खास बना दिया. 

 

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एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत

पीएम मोदी स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन खुद एयरपोर्ट पहुंचे और पीएम मोदी की अगवानी की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आत्मीय मुलाकात देखने को मिली. पीएम मोदी की इस यात्रा को भारत और स्वीडन के रिश्तों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, हरित ऊर्जा और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. एयरपोर्ट पर स्वागत के समय भारतीय समुदाय के लोगों में भी खास उत्साह देखने को मिला.

स्वीडिश पीएम के निमंत्रण पर पहुंचे PM मोदी

PM मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को नई दिशा देने में जुटा है. स्वीडन भी भारत को एक बड़े रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है. यही वजह है कि इस दौरे को केवल कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य की साझेदारी के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है. PM मोदी यह यात्रा स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर कर रहे हैं. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, रक्षा सहयोग, हरित तकनीक और नवाचार जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. भारत और स्वीडन के बीच हाल के वर्षों में तकनीक, निवेश और रक्षा क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ा है.

यह भी पढ़ेंः US के 'चक्रव्यूह' में फंसा UAE? ईरान से भिड़ाने के लिए चला फंडिंग का बड़ा दांव!

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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