बीते कुछ सालों में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय मेलजोल में इजाफा हुआ है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया का दौरा किया था, जो करीब तीन दशक के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा थी. इसी साल स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी भी भारत में आयोजित एआई समिट में शामिल हुए थे. उस समय उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी. वहीं भारत के दुनियाभर से रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2022 में स्लोवाकिया दौरे पर गए थे, जो किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा थी.