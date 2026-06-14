Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्लोवाकिया दौरा, रक्षा और डिजिटल साझेदारी पर बन सकती है बड़ी सहमति

पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्लोवाकिया दौरा, रक्षा और डिजिटल साझेदारी पर बन सकती है बड़ी सहमति

PM Modi: किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस दौरान रक्षा सहयोग, डिजिटल तकनीक और कुशल पेशेवरों की आवाजाही से जुड़े नए समझौतों की घोषणा हो सकती है.

Written BySiddhant Sibbal
Published: Jun 14, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:28 PM IST
पीएम मोदी का ऐतिहासिक स्लोवाकिया दौरा, रक्षा और डिजिटल साझेदारी पर बन सकती है बड़ी सहमति

About the Author

Siddhant Sibbal

Siddhant Sibbal

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहली बार स्लोवाकिया जाएंगे पीएम मोदी, भारत-यूरोप रिश्तों को मिलेगी नई रफ्तार
Modi Slovakia visit1 min ago
2
India vs Pakistan5 min ago
3
World News9 min ago
4
Science News34 min ago
5
US Primary Elections 202649 min ago