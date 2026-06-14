PM Modi Slovakia visit: पीएम मोदी, 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद वहां जाने वाले पहले भारतीय नेता बनने जा रहे हैं. इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होने की उम्मीद है. पीएम मोदी की इस यात्रा को भारत और मध्य यूरोप के साथ बढ़ते जुड़ाव का संकेत माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1993 में तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के बाद स्थापित हुए थे.
भारत ने 1995 में स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में अपना दूतावास खोला था. इसी तरह स्लोवाकिया ने नई दिल्ली में अपना दूतावास स्थापित किया. इसके साथ ही स्लोवाकिया के मुंबई, बेंगलुरु तथा कोलकाता में मानद काउंसलेट यानी वाणिज्यिक दूतावास भी काम कर रहे हैं.
बीते कुछ सालों में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय मेलजोल में इजाफा हुआ है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया का दौरा किया था, जो करीब तीन दशक के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा थी. इसी साल स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी भी भारत में आयोजित एआई समिट में शामिल हुए थे. उस समय उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी. वहीं भारत के दुनियाभर से रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2022 में स्लोवाकिया दौरे पर गए थे, जो किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा थी.
भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है. 2025 में दोनों देशों के बीच का ट्रेड 1.8 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था. इसमें भारतीय निर्यात की बड़ी भूमिका रही थी. भारत की इंडस्ट्रियल मजबूती की बात करें तो टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मदरसन समूह जैसी भारतीय कंपनियों ने स्लोवाकिया में कई प्रोडक्शन यूनिट्स लगाई हैं. इसी तरह से स्लोवाकिया की कंपनियां भारत में इंजीनियरिंग और मालवाहक रेल डिब्बों के निर्माण के क्षेत्र में सक्रिय हैं.
रक्षा सहयोग दोनों देशों के रिश्तों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभर रहा है. तीन दशक पुराने रक्षा समझौते के आधार पर आज भारतीय कंपनियां तोपखाना और बख्तरबंद प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन की संभावनाएं तलाश रही हैं. 2023 में परमाणु नियामक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन भी साइन किया गया था. इसके अलावा दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी बातचीत जारी है. वहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए 2017 से जारी है, जब स्लोवाकिया का पहला उपग्रह भारतीय रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था.
दोनों देशों ने हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत किया है. राष्ट्रपति पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों का समर्थन करते हुए कहा कि यह समझौता आर्थिक मजबूती और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा.
दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं. स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय की संख्या बढ़कर लगभग 11 हजार हो चुकी है. 2022 में यूक्रेन संकट के दौरान स्लोवाकिया ने ही भारतीय छात्रों की सुरक्षित निकासी में मदद की थी. वहीं स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का भी समर्थन किया है..
किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस दौरान रक्षा सहयोग, डिजिटल तकनीक और कुशल पेशेवरों की आवाजाही से जुड़े नए समझौतों की घोषणा हो सकती है. इससे स्लोवाकिया, यूरोपीय संघ में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार और प्रवेश द्वार के रूप में उभर सकता है.
स्लोवाकिया के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने का अवसर है. वहीं भारत के लिए यह यात्रा यूरोपीय संघ के देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने और पारंपरिक पश्चिमी यूरोपीय देशों से आगे अपने रणनीतिक संबंधों का विस्तार करने की व्यापक नीति का हिस्सा है.