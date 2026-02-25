PM मोदी को मिला इजरायली संसद का सबसे बड़ा सम्मान, 29 पहुंचा इंटरनेशनल अवॉर्डस का आंकड़ा, देखें फुल लिस्ट

List of Awards PM Modi Received: करीब 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंचे हैं. पीएम मोदी 25-26 फरवरी 2026 को इजरायल की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं. यहां हवाई अड्डे पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद उनका स्वागत किया. पहले दिन उन्होंने नेसेट यानी इजरायली संसद को संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं. इस दौरान उन्हें नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' (Speaker of the Knesset Medal) से सम्मानित किया गया. ये इजरायली संसद का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है.

PM मोदी- 'संसद को संबोधित करना सम्मान की बात'

पीएम मोदी ने इजरायली संसद को संबोधित करने और 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' से सम्मानित होने पर कहा कि संसद को संबोधित करना उनके लिए सम्मान की बात रही. साथ ही संसद के विशिष्ट सदस्यों से बातचीत करना भी उनके लिए सुखद अनुभव रहा. उन्होंने बताया कि उनके भाषण में दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और इजरायल के प्रति भारत के लोगों की सद्भावना का उल्लेख था.

क्या है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल?

नेसेट के इस प्रतिष्ठित सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' को प्राप्त करने वाले PM नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं. उन्हें ये सम्मान नेसेट में उनके विशेष संबोधन के दौरान दिया गया. इस सम्मान का कारण भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और असाधारण योगदान के लिए दिया गया है. आपको बता दें, अब तक PM मोदी को 29 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है.

29 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

दुनिया भर के विभिन्न देशों और संगठनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं. इन उपलब्धियों के साथ वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा सम्मानित होने वाले भारतीय नेता बन गए हैं. इस खबर में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले 29 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों के बारे में बताएंगे. इसमें 24 ऐसे सम्मान हैं, जो देशों द्वारा दिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं और 5 वैश्विक संगठनों द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं.

विभिन्न देशों से मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान -

वर्ष देश सम्मान / अलंकरण 2016 इज़रायल स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल 2018 फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन 2019 मालदीव रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन 2019 संयुक्त अरब अमीरात ऑर्डर ऑफ ज़ायद 2019 बहरीन किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां 2020 अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट 2023 मिस्र ऑर्डर ऑफ द नील 2023 फ्रांस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 पापुआ न्यू गिनी ग्रैंड कंपैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 फिजी कंपैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 पलाऊ एबाकल अवार्ड 2023 ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2024 रूस ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल 2024 ऑस्ट्रिया ग्रैंड डेकोरेशन ऑफ ऑनर इन गोल्ड विद सैश 2024 भूटान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो 2024 नाइजीरिया ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर 2024 गुयाना ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 डोमिनिका डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024 बारबाडोस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ बारबाडोस 2025 इथियोपिया द ग्रेट ऑनर ऑफ इथियोपिया 2025 ओमान ऑर्डर ऑफ ओमान 2025 ब्राजील ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस

वैश्विक संगठनों द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित पुरस्कार-