PM मोदी को मिला इजरायली संसद का सबसे बड़ा सम्मान, 29 पहुंचा इंटरनेशनल अवॉर्डस का आंकड़ा, देखें फुल लिस्ट

PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इजरायल दौरे पर हैं. इस दौरान पीएम मोदी को इजरायली संसद (नेसेट) के सर्वोच्च सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' (Speaker of the Knesset Medal) से सम्मानित किया गया. आपको बता दें, अब तक पीएम मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिल चुके हैं.
List of Awards PM Modi Received: करीब 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंचे हैं. पीएम मोदी 25-26 फरवरी 2026 को इजरायल की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं. यहां हवाई अड्डे पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद उनका स्वागत किया. पहले दिन उन्होंने नेसेट यानी इजरायली संसद को संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं. इस दौरान उन्हें नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' (Speaker of the Knesset Medal) से सम्मानित किया गया. ये इजरायली संसद का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है.
पीएम मोदी ने इजरायली संसद को संबोधित करने और 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' से सम्मानित होने पर कहा कि संसद को संबोधित करना उनके लिए सम्मान की बात रही. साथ ही संसद के विशिष्ट सदस्यों से बातचीत करना भी उनके लिए सुखद अनुभव रहा. उन्होंने बताया कि उनके भाषण में दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और इजरायल के प्रति भारत के लोगों की सद्भावना का उल्लेख था.
नेसेट के इस प्रतिष्ठित सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' को प्राप्त करने वाले PM नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं. उन्हें ये सम्मान नेसेट में उनके विशेष संबोधन के दौरान दिया गया. इस सम्मान का कारण भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और असाधारण योगदान के लिए दिया गया है. आपको बता दें, अब तक PM मोदी को 29 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है.
दुनिया भर के विभिन्न देशों और संगठनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं. इन उपलब्धियों के साथ वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा सम्मानित होने वाले भारतीय नेता बन गए हैं. इस खबर में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले 29 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों के बारे में बताएंगे. इसमें 24 ऐसे सम्मान हैं, जो देशों द्वारा दिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं और 5 वैश्विक संगठनों द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं.
विभिन्न देशों से मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान -
|
वर्ष
|
देश
|
सम्मान / अलंकरण
|
2016
|
इज़रायल
|
स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल
|
2018
|
फिलिस्तीन
|
ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन
|
2019
|
मालदीव
|
रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन
|
2019
|
संयुक्त अरब अमीरात
|
ऑर्डर ऑफ ज़ायद
|
2019
|
बहरीन
|
किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां
|
2020
|
अमेरिका
|
लीजन ऑफ मेरिट
|
2023
|
मिस्र
|
ऑर्डर ऑफ द नील
|
2023
|
फ्रांस
|
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर
|
2023
|
पापुआ न्यू गिनी
|
ग्रैंड कंपैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू
|
2023
|
फिजी
|
कंपैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी
|
2023
|
पलाऊ
|
एबाकल अवार्ड
|
2023
|
ग्रीस
|
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर
|
2024
|
रूस
|
ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल
|
2024
|
ऑस्ट्रिया
|
ग्रैंड डेकोरेशन ऑफ ऑनर इन गोल्ड विद सैश
|
2024
|
भूटान
|
ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो
|
2024
|
नाइजीरिया
|
ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर
|
2024
|
गुयाना
|
ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस
|
2024
|
डोमिनिका
|
डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर
|
2024
|
बारबाडोस
|
ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ बारबाडोस
|
2025
|
इथियोपिया
|
द ग्रेट ऑनर ऑफ इथियोपिया
|
2025
|
ओमान
|
ऑर्डर ऑफ ओमान
|
2025
|
ब्राजील
|
ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस
|
वर्ष
|
संस्था / संगठन
|
पुरस्कार / सम्मान
|
विवरण
|
2018
|
संयुक्त राष्ट्र
|
चैंपियंस ऑफ द अर्थ
|
पर्यावरण नेतृत्व के लिए
|
2018
|
सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन
|
सियोल शांति पुरस्कार
|
अंतरराष्ट्रीय सद्भाव के लिए
|
2019
|
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
|
ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड
|
स्वच्छ भारत अभियान हेतु
|
2019
|
फर्स्ट फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड
|
प्रेसिडेंशियल अवार्ड
|
राष्ट्र के प्रति असाधारण नेतृत्व के लिए
|
2021
|
CERAWeek (Cambridge Energy Research Associates)
|
ग्लोबल एनर्जी और एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड
|
वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व के लिए