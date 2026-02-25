PM मोदी को मिला इजरायली संसद का सबसे बड़ा सम्मान, 29 पहुंचा इंटरनेशनल अवॉर्डस का आंकड़ा, देखें फुल लिस्ट

Advertisement
PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इजरायल दौरे पर हैं. इस दौरान पीएम मोदी को इजरायली संसद (नेसेट) के सर्वोच्च सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' (Speaker of the Knesset Medal) से सम्मानित किया गया. आपको बता दें, अब तक पीएम मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिल चुके हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:32 PM IST
List of Awards PM Modi Received: करीब 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंचे हैं. पीएम मोदी 25-26 फरवरी 2026 को इजरायल की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं. यहां हवाई अड्डे पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद उनका स्वागत किया. पहले दिन उन्होंने नेसेट यानी इजरायली संसद को संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं. इस दौरान उन्हें नेसेट का सबसे बड़ा सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' (Speaker of the Knesset Medal) से सम्मानित किया गया. ये इजरायली संसद का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है.

PM मोदी- 'संसद को संबोधित करना सम्मान की बात'

पीएम मोदी ने इजरायली संसद को संबोधित करने और 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' से सम्मानित होने पर कहा कि संसद को संबोधित करना उनके लिए सम्मान की बात रही. साथ ही संसद के विशिष्ट सदस्यों से बातचीत करना भी उनके लिए सुखद अनुभव रहा. उन्होंने बताया कि उनके भाषण में दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और इजरायल के प्रति भारत के लोगों की सद्भावना का उल्लेख था.

क्या है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल?

नेसेट के इस प्रतिष्ठित सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' को प्राप्त करने वाले PM नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं. उन्हें ये सम्मान नेसेट में उनके विशेष संबोधन के दौरान दिया गया. इस सम्मान का कारण भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके व्यक्तिगत नेतृत्व और असाधारण योगदान के लिए दिया गया है. आपको बता दें, अब तक PM मोदी को 29 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. 

29 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

दुनिया भर के विभिन्न देशों और संगठनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं. इन उपलब्धियों के साथ वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा सम्मानित होने वाले भारतीय नेता बन गए हैं. इस खबर में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले 29 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों के बारे में बताएंगे. इसमें 24 ऐसे सम्मान हैं, जो देशों द्वारा दिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं और 5 वैश्विक संगठनों द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं.

 विभिन्न देशों से मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान - 

वर्ष
देश
सम्मान / अलंकरण
2016
इज़रायल
स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल
2018
फिलिस्तीन
ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन
2019
मालदीव
रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन
2019
संयुक्त अरब अमीरात
ऑर्डर ऑफ ज़ायद
2019
बहरीन
किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां
2020
अमेरिका
लीजन ऑफ मेरिट
2023
मिस्र
ऑर्डर ऑफ द नील
2023
फ्रांस
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर
2023
पापुआ न्यू गिनी
ग्रैंड कंपैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू
2023
फिजी
कंपैनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी
2023
पलाऊ
एबाकल अवार्ड
2023
ग्रीस
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर
2024
रूस
ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल
2024
ऑस्ट्रिया
ग्रैंड डेकोरेशन ऑफ ऑनर इन गोल्ड विद सैश
2024
भूटान
ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो
2024
नाइजीरिया
ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर
2024
गुयाना
ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस
2024
डोमिनिका
डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर
2024
बारबाडोस
ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ बारबाडोस
2025
इथियोपिया
द ग्रेट ऑनर ऑफ इथियोपिया
2025
ओमान
ऑर्डर ऑफ ओमान
2025
ब्राजील
ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस
 
वैश्विक संगठनों द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित पुरस्कार- 
वर्ष
संस्था / संगठन
पुरस्कार / सम्मान
विवरण
2018
संयुक्त राष्ट्र
चैंपियंस ऑफ द अर्थ
पर्यावरण नेतृत्व के लिए
2018
सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन
सियोल शांति पुरस्कार
अंतरराष्ट्रीय सद्भाव के लिए
2019
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड
स्वच्छ भारत अभियान हेतु
2019
फर्स्ट फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड
प्रेसिडेंशियल अवार्ड
राष्ट्र के प्रति असाधारण नेतृत्व के लिए
2021
CERAWeek (Cambridge Energy Research Associates)
ग्लोबल एनर्जी और एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड
वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व के लिए
