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भजन क्लबिंग, ऑपरेशन सिंदूर और गगनयान... मेलबर्न में PM मोदी की बड़ी बातें; बोले- ‘आज का भारत- ग्रो मोर, अचीव मोर’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया. पीएम मोदी को सुनने के लिए तीस हजार से अधिक लोग एकत्र हुए और उनका स्वागत राष्ट्रगान के साथ किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 09, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:08 PM IST
भजन क्लबिंग, ऑपरेशन सिंदूर और गगनयान... मेलबर्न में PM मोदी की बड़ी बातें; बोले- ‘आज का भारत- ग्रो मोर, अचीव मोर’

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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