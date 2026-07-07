'भारत-इंडोनेशिया साथ चलते हैं, तो कुछ-कुछ नहीं, बहुत-कुछ होता है...', जब PM मोदी ने जकार्ता में याद दिलाया बॉलीवुड का गाना

PM Modi In Indonesia: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं. पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया. इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों की गहराई पर प्रकाश डाला.
दरअसल, पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच गहराई वाले रिश्ते के बारे में चर्चा की. इसके साथ ही उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपपति और प्राबोवो सुबियांतो को भी विशेष धन्यवाद कहा. आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या-क्या कहा?
बता दें कि जकार्ता में एक कम्यूनिटी इवेंट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने फीफा फुटबॉल विश्वकप का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आजकल पूरी दुनिया में फुटबॉल का बुखार छाया हुआ है. यहां इंडोनेशिया में भी फुटबॉल के लिए बहुत जुनून है और यह साफ़ है कि आप सभी वही ऊर्जा और उत्साह अपने साथ यहां लाए हैं. एक दिलचस्प संयोग भी है. जब भी मैं इंडोनेशिया आया हूं, यहां FIFA वर्ल्ड कप का उत्साह देखने को मिला है.
उन्होंने कहा कि पहला इवेंट 2018 में जकार्ता में हुआ था, फिर हम 2022 में बाली में मिले और अब 2026 में हम फिर से जकार्ता में मिल रहे हैं. इन तीनों मौकों पर इंडोनेशिया में फुटबॉल की धूम रही है. इंडोनेशिया में इन तीनों इवेंट्स के 'मैन ऑफ द मैच' एक ही हैं: आप सभी जो यहां इंडोनेशिया में रहते हैं. आप सभी 'मैन ऑफ़ द मैच' हैं.
#WATCH | Indonesia: At a community event in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi says, "...India and Indonesia are close not only at heart but are also immediate neighbours geographically. The distance between India's Great Nicobar Island and Indonesia's Aceh is approximately… pic.twitter.com/6VGHgPSsEV
— ANI (@ANI) July 7, 2026
भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने देखा कि बॉलीवुड गाना 'कुछ कुछ होता है' यहां बहुत लोकप्रिय है. आज मैंने राष्ट्रपति प्राबोवो से कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो यह सिर्फ 'कुछ कुछ' से कहीं आगे बढ़कर 'बहुत कुछ' बन जाता है.
इस कम्यूनियटी इवेंट में पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति प्राबोवो का उनकी बातों के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. महामहिम, आप भारत के सच्चे दोस्त हैं. यहां आने के लिए धन्यवाद. इंडोनेशिया के लोगों ने मुझे जो प्यार और अपनापन दिया है, उससे मैं अभिभूत हूं; शब्द कम पड़ जाते हैं. संक्षेप में कहूं तो मैंने हर चेहरे पर भारत के प्रति प्यार, सम्मान और गहरे जुड़ाव की साफ झलक देखी.
#WATCH | Indonesia: At a community event in Jakarta, Prime Minister Narendra Modi says, "This morning, I had the privilege of receiving Indonesia's highest honour. This is an honour for the 140 crore Indians. It is an honour for all of you, members of the Indian community. This… pic.twitter.com/MYh4Bp34YC
— ANI (@ANI) July 7, 2026
प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सुबह मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान पाने का सौभाग्य मिला. यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों के लिए है. यह आप सभी के लिए, यानी भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए सम्मान है. यह पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत के बीच गहरी दोस्ती का एक और प्रतीक है.
आगे कहा कि माननीय राष्ट्रपति जी, आपने यह बात पहले भी कही थी और आज फिर दोहराई है. आपने उस समय यह भी कहा था कि आपमें भारत का DNA है. मैंने देखा कि आपकी उसी बात पर सबसे ज़ोरदार तालियां बजी थीं. आज भी आपने उस बयान से लाखों भारतीयों का दिल जीत लिया; उस एक वाक्य ने भारत के लोगों के दिलों को छू लिया. यह DNA आपसी भरोसे से बना है. यह DNA एक साझा विरासत पर आधारित है.