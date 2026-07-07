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'भारत-इंडोनेशिया साथ चलते हैं, तो कुछ-कुछ नहीं, बहुत-कुछ होता है...', जब PM मोदी ने जकार्ता में याद दिलाया बॉलीवुड का गाना

इंडोनेशिया की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने जकार्ता में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वहां की सरकार का धन्यवाद किया. पीएम मोदी दो दिवसीय जकार्ता की यात्रा पर गए हैं, जहां पर उनको इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 07, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:42 PM IST
'भारत-इंडोनेशिया साथ चलते हैं, तो कुछ-कुछ नहीं, बहुत-कुछ होता है...', जब PM मोदी ने जकार्ता में याद दिलाया बॉलीवुड का गाना

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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