जॉर्डन में PM मोदी की खास मेहमान नवाजी; क्राउन प्रिंस ने कार चलाकर पहुंचाया म्यूजियम

PM Modi in Jordan: पीएम मोदी इस समय जॉर्डन के दौरे पर हैं. यहां पर पीएम मोदी को क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II खास अंदाज में जॉर्डन म्यूजियम में ले गए. क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं. जॉर्डन म्यूजियम में जाना पीएम मोदी के शेड्यूल का हिस्सा था. इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि प्रधानमंत्री इंडिया-जॉर्डन बिजनेस फोरम को भी संबोधित करने वाले थे, जिसमें दोनों देशों के बड़े बिजनेस करने वाले लोग गहरे आर्थिक सहयोग के मौकों का पता लगाने के लिए एक साथ आए थे.

इस दौरे पर एक खास ब्रीफिंग में MEA सेक्रेटरी (साउथ) डॉ. नीना मल्होत्रा ​​ने कहा था. आज दिनप्रधानमंत्री, हिज रॉयल हाइनेस, क्राउन प्रिंस के साथ, जॉर्डन म्यूज़ियम जा सकते हैं. इस दौरे के दौरान, दोनों पक्षों के बीच एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वॉटर मैनेजमेंट, कल्चर और लोगों के बीच जुड़ाव के क्षेत्र में कई MOU और एग्रीमेंट फाइनल हुए हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में अपने जॉर्डन दौरे के नतीजों की तारीफ करते हुए कहा कि ये नई दिल्ली और अम्मान के बीच संबंधों को बढ़ाने में एक जरूरी और मतलब वाला कदम है. उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर डिजिटल इनोवेशन तक, बड़े पैमाने पर नतीजे भारत-जॉर्डन पार्टनरशिप की बढ़ती गहराई को दिखाते हैं. X पर एक पोस्ट में, PM मोदी ने कहा कि नई और रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग क्लीन ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट ज़िम्मेदारी के लिए एक जैसा कमिटमेंट दिखाता है. उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश ग्लोबल क्लाइमेट चुनौतियों का सामना करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.

इससे पहले MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दौरे के नतीजों की लिस्ट शेयर की. इनमें न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में टेक्निकल कोऑपरेशन पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वॉटर रिसोर्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट पर एक MoU, पेट्रा और एलोरा के बीच एक ट्विनिंग एग्रीमेंट, 2025-29 के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का रिन्यूअल और आबादी के पैमाने पर लागू किए गए सफल डिजिटल सॉल्यूशंस को शेयर करने में सहयोग पर एक लेटर ऑफ इंटेंट शामिल है. (ANI)