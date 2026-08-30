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ताशकंद में पीएम मोदी का खास अंदाज, युवाओं संग किया योग; खुद सिखाए कई आसान; VIDEO

PM Modi Uzbekistan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताशकंद में योग फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान द्वारा आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया. जानिए भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों, योग और पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी अहम बातें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 30, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:53 PM IST
ताशकंद में पीएम मोदी का खास अंदाज, युवाओं संग किया योग; खुद सिखाए कई आसान; VIDEO

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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