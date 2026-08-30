ताशकंद में पीएम मोदी का खास अंदाज, युवाओं संग किया योग; खुद सिखाए कई आसान; VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 30 अगस्त 2026 को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में योग फेडरेशन ऑफ उज्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया. दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों से बातचीत की और योग करते लोगों के बीच जाकर उनका उत्साह बढ़ाया. कार्यक्रम के अंत में उन्होंने प्रतिभागियों के साथ समूह तस्वीर भी खिंचवाई.
योग सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आयोजन स्थल का दौरा किया और प्रतिभागियों से संवाद किया. रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने कुछ प्रतिभागियों के योग आसनों को देखा और उन्हें सही मुद्रा के लिए मार्गदर्शन भी दिया. इस दौरान उनका लोगों के साथ सहज संवाद देखने को मिला.
#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: Prime Minister Narendra Modi participates in a yoga programme organised by the Yoga Federation of Uzbekistan
PM Modi is on a two-day state visit to Uzbekistan. Later today, the Prime Minister will hold delegation-level talks with President… pic.twitter.com/uQLBrzFcrp
— ANI (@ANI) August 30, 2026
यह कार्यक्रम भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संपर्क को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर भी रहा. विदेश मंत्रालय ने कहा कि उज्बेकिस्तान में योग की लोकप्रियता दोनों देशों के लोगों और संस्कृतियों को करीब ला रही है तथा जन-स्तरीय संबंधों को मजबूत कर रही है.
ताशकंद में आयोजित ये कार्यक्रम सिर्फ स्वास्थ्य और फिटनेस तक सीमित नहीं रहा. योग भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और दुनियाभर में इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है. ऐसे कार्यक्रम भारत और दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मजबूत करने का माध्यम भी बनते हैं.
प्रधानमंत्री मोदी की इस गतिविधि को उज्बेकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते जन-से-जन संपर्क और सांस्कृतिक जुड़ाव के संदर्भ में भी देखा जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को उज्बेकिस्तान पहुंचे थे. ताशकंद के हवाई अड्डे पर उनका स्वागत राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने किया. दोनों नेताओं ने एयरपोर्ट से राष्ट्रपति भवन तक एक साथ यात्रा भी की. उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, पीएम मोदी की राजकीय यात्रा 29 और 30 अगस्त को निर्धारित थी और यात्रा के मुख्य कार्यक्रम 30 अगस्त को रखे गए थे.
पीएम मोदी ने ताशकंद पहुंचने के बाद राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के स्वागत और विशेष आतिथ्य के लिए आभार भी जताया. उन्होंने कहा कि यह उज्बेकिस्तान की उनकी चौथी यात्रा है, जो दोनों देशों के संबंधों की गहराई और उनमें बढ़ती गति को दर्शाती है.
पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दोनों पक्ष व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं.
इन क्षेत्रों में सहयोग भारत के लिए मध्य एशिया के साथ अपने आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है. उज्बेकिस्तान भी भारत के साथ बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है.
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है. इससे पहले वह 2015, 2016 और 2022 में उज्बेकिस्तान जा चुके हैं. इस बार की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है.
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संबंधों में व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं. पीएम मोदी की मौजूदा यात्रा में इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय बातचीत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
उज्बेकिस्तान की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे. वहां वह 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, उनका 29 अगस्त से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का दौरा निर्धारित है.
किर्गिस्तान में पीएम मोदी SCO देशों के नेताओं के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे. यह दौरा मध्य एशिया के साथ भारत के रणनीतिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने की व्यापक नीति का हिस्सा है.