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भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का समर्थक; पीएम मोदी बोले- रामायण काल से जुड़े हैं भारत-इंडोनेशिया के रिश्ते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान वहां की संसद को संबोधित किया. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि मैं इस संकल्प के साथ आया हूं कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता की सेवा करेंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 07, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:57 PM IST
भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का समर्थक; पीएम मोदी बोले- रामायण काल से जुड़े हैं भारत-इंडोनेशिया के रिश्ते

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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