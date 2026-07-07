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Astra मिसाइल से लेकर EVM तक... PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे में इन 5 बड़े समझौतों पर लग सकती है मुहर!

PM Modi Indonesia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में हलचल तेज है. भारत और इंडोनेशिया के बीच अस्त्र-ब्रह्मोस मिसाइल, EVM तकनीक, साबांग पोर्ट समेत 5 बड़े समझौतों पर मुहर लग सकती है, जिन पर दुनिया भर की नजरें हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 07, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:08 AM IST
Astra मिसाइल से लेकर EVM तक... PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे में इन 5 बड़े समझौतों पर लग सकती है मुहर!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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