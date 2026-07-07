/Astra मिसाइल से लेकर EVM तक... PM मोदी के इंडोनेशिया दौरे में इन 5 बड़े समझौतों पर लग सकती है मुहर!

India Indonesia Defense Deal: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर हैं और उनके इस दौरे ने इस समय ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का पारा पूरी तरह बढ़ा दिया है. भारत और इंडोनेशिया के बीच होने जा रही कुछ ऐसी ऐतिहासिक डिफेंस और इकोनॉमिक डील्स पर दुनिया भर की नजरें हैं, जो एशिया में शक्ति का संतुलन बदल सकती है. सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच कई बड़े रणनीतिक, डिफेंस और आर्थिक समझौतों पर मुहर लग सकती है. दोनों देशों के बीच यह सहयोग मिसाइल सिस्टम, खनिजों और समुद्री बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में होने जा रहा है.
इस दौरे का एक सबसे बड़ा नतीजा इंडोनेशिया द्वारा भारत की स्वदेशी हवा-से-हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल को इम्पोर्ट करने का फैसला हो सकता है. भारत ने ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान इस मिसाइल की ताकत और कामयाबी का लोहा मनवाया था, जिसके बाद इंडोनेशिया ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है.
अगर यह समझौता होता है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है. साथ ही, यह भारत के रक्षा निर्यात के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी. अस्त्र भारत में ही तैयार आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे दुश्मन के लड़ाकू विमानों और अन्य हवाई लक्ष्यों को लंबी दूरी से निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है. इसे भारतीय परिस्थितियों और आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है.
इसके साथ ही, इंडोनेशिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल के स्टॉक को और बढ़ाने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक भारत इस मामले में इंडोनेशिया की मदद करेगा और उसे अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियां सप्लाई करेगा.
इंडोनेशिया भारत के चुनाव मॉडल की तारीफ करता रहा है. अब भारत वहां के हिसाब से खास इंडोनेशिया-विशिष्ट EVM डेवलप करने में मदद कर सकता है.
क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा निवेश करेगा.
इसके साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण साबांग पोर्ट को दोनों देश मिलकर डेवलप करेंगे. यह पोर्ट मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित है और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से मात्र 100 मील की दूरी पर है.