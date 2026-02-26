Advertisement
आयरन डोम से आयरन बीम तक... जमीन से आकाश तक का प्लान, दौरे के दूसरे दिन इजरायल से बड़ी डील कर सकते हैं पीएम मोदी

PM Modi: पीएम मोदी के इजरायल दौरे के दूसरे दिन डिफेंस के क्षेत्र में बड़ा समझौता हो सकता है. दोनों देशों के बीच डिफेंसिव सिस्टम और आक्रामक हथियार को लेकर समझौता हो सकता है. इसमें आयरन डोम और आयरन बीम भी शामिल है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 26, 2026, 08:24 AM IST
India-Israel Deal: PM नरेंद्र मोदी इजरायल दौरे पर हैं. यहां पर पीएम मोदी का शानदार तरीके से स्वागत किया. पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और इजरायल एक अहम रक्षा समझौते पर साइन करने के कगार पर है. ये समझौता दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार कोई हथियार खरीदने की बात नहीं होगी बल्कि भारत-इजरायल आयरन डोम आयरन बीम एडवांस्ड मिसाइलों के लिए तकनीक ट्रांसफर पर समझौता कर सकता है. 

रक्षात्मक (डिफेंसिव) सिस्टम

भारत और इजरायल के बीच रक्षात्मक (डिफेंसिव) सिस्टम पर समझौता हो सकता है. इसमें आयरन डोम (छोटी रेंज की रॉकेट्स रोकने वाला), डेविड स्लिंग (मध्यम रेंज की मिसाइलें और ड्रोन रोकने वाला), एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम और आयरन बीम (लेजर वेपन जो ड्रोन-मिसाइलों को मारता है) शामिल है. इस समझौते के बाद देश की रक्षात्मक तकनीक में और ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, इससे काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी.

आक्रामक (ऑफेंसिव) हथियार

रक्षात्मक सिस्टम के अलावा दोनों देशों के बीच आक्रामक (ऑफेंसिव) हथियार पर भी समझौता हो सकता है. इसमें SPICE गाइडेंस किट, रैम्पेज मिसाइल, आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक LORA मिसाइल शामिल है, इसपर पहले से भी काफी ज्यादा काम चल रहा है. 

गोल्डन होराइजन को खरीदने पर बातचीत

इसके अलावा आज गोल्डन होराइजन को खरीदने पर बातचीत हो सकती है, जिसे स्पैरो टारगेट मिसाइल परिवार का अगला सदस्य माना जा रहा है. गोल्डन होराइजन हथियारों की एक दुर्लभ श्रेणी है जिसे हवाई जहाज से छोड़े जाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसलिए, इस मिसाइल को IAF के सुखोई-30MKI जेट के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है. इसे अंडरग्राउंड बंकरों, मजबूत मिलिट्री ठिकानों और यहां तक कि न्यूक्लियर जगहों को भी भेदने के लिए डिजाइन किया गया है.

लेजर वेपन सिस्टम को खरीदने पर भी बातचीत

इतनी स्पीड पर एयर-डिफेंस सिस्टम से इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. यह भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से भी काफी तेज है. यह  Mach 3 की रफ्तार से चलती है और जिसे दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है. इसके अलावा इजरायल के आयरन बीम 100-kW-क्लास लेजर वेपन सिस्टम को खरीदने पर भी बातचीत हो सकती है, जो ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ भारत के एयर डिफेंस को मजबूत करेगा. आयरन बीम सस्ता भी है क्योंकि 100-kW लेजर वेपन की कीमत सिर्फ $2 प्रति शॉट है. दोनों देशों के बीच एक सिक्योरिटी अलायंस बनाने की भी घोषणा हो सकती है.

भारत मजबूत करना चाहता है सीमाएं

दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन और चीनी PL-15 लंबी दूरी की एयर-टू-एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया था. ऐसे में सरकार  देश की सीमाओं को एक ऐसी मिसाइल शील्ड से मजबूत करना चाहती है जिसे कोई तोड़ न सके. हालांकि भारत के पास हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए रूस की S400 मिसाइल शील्ड, इजरायल में बने बराक सिस्टम और स्वदेशी आकाश सिस्टम हैं.

सुदर्शन चक्र में शामिल करने की योजना

इन सबके बावजूद भी देश को इस शील्ड को अभेद्य बनाने और अपनी जमीनी सीमाओं और समुद्र तट की रक्षा करने के लिए इजरायल के आयरन डोम और आयरन बीम जैसे ज्यादा असरदार सिस्टम की जरूरत है.  भारत इन हथियारों को ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है ताकि 2035 तक पूरे भारत में बनने वाले मल्टी-लेयर्ड शील्ड के लिए इन्हें अपने आने वाले “सुदर्शन चक्र” में शामिल किया जा सके.

