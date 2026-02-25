Advertisement
trendingNow13122451
Hindi NewsदुनियाVIDEO: देखिए मेरी पत्नी ने क्या पहना है? इजरायल पहुंचे पीएम मोदी से एयरपोर्ट पर यह क्यों बोले नेतन्याहू

VIDEO: 'देखिए मेरी पत्नी ने क्या पहना है?' इजरायल पहुंचे पीएम मोदी से एयरपोर्ट पर यह क्यों बोले नेतन्याहू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (25 फरवरी) को इजरायल के दौरे पर पहुंच गए हैं. इजरायल में पीएम का स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को गले लगाया और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. इस बीच सोशल मीडिया पर पीएम के स्वागत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 25, 2026, 07:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इजरायल के दौरे पर पहंचे पीएम मोदी. फोटो- एएनआई
इजरायल के दौरे पर पहंचे पीएम मोदी. फोटो- एएनआई

PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इजरायल के दो दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं. तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया. एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पहुंचे और पीएम मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया. 

इजरायल के पीएम नेतन्याहू के साथ उनकी पत्नी सारा भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची थीं. सारा ने पीएम मोदी से हाथ मिलाया. इस बीच एक पीएम के स्वागत के समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से प्रसारित हो रहा है. 

जब एयरपोर्ट पर हुई भगवा की चर्चा

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी विमान से उतरते नजर आ रहे हैं. नीचे आने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको गले लगाया, इसके बाद बगल में खड़ी उनकी पत्नी सारा से गर्मजोशी से पीएम मोदी से हाथ मिलाया. जिस समय पीएम मोदी और सारा हाथ मिला रहे थे उसी वक्त नेतन्याहू ने पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर के रंग और सारा के कपड़ों के रंग की ओर इशारा किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

इजरायली पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि जरा सारा के कपड़ों के रंग को देखिए, इसपर पीएम मोदी ने कहा कि Yes.. yes.. Saffron. इस बातचीत के बाद तीनों जोर से हंसने लगे. बता दें कि इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए एक्स पर एक पोस्ट भी किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इजरायल में आपका स्वागत करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं. प्रधानमंत्री मोदी आपका स्वागत है. 

यह भी पढ़ें: रेड कारपेट वेलकम, दोस्त नेतन्याहू से एयरपोर्ट पर मिले गले, 9 साल में दूसरी बार इजरायल पहुंचे PM मोदी

 

पीएम मोदी और इजरायली पीएम की मुलाकात 

गौरतलब है कि इजरायल पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर ही इजरायली पीएम संग बैठक की. इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा, "प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई. दिन में पहले हुए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया. 9 साल बाद इजरायल वापस आकर बहुत खुशी हो रही है. हमने आपसी रिश्तों को बढ़ाने के मकसद से कई विषयों पर बात की. टेक्नोलॉजी, वॉटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, टैलेंट पार्टनरशिप और ऐसे कई सेक्टर हैं जिनमें करीबी सहयोग की बहुत गुंजाइश है. हमने इस इलाके में हो रहे खास डेवलपमेंट पर भी बात की."

यह भी पढ़ें: नेतन्याहू के ‘हेक्सागन गठबंधन’ में भारत की एंट्री की आहट, PAK की उड़ी नींद, कहा- ये मुस्लिम उम्माह को तोड़ने की कोशिश

 

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

PM Modi

Trending news

'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
Kashmir Heatwave 2026
'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
kerala news in hindi
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
IndiGo
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
Delhi Amritsar Katra Expressway
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
Ajit Pawar death case
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
Telangana Crime News
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
NCERT book controversial
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
bmc news
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
National News
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना