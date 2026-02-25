VIDEO: 'देखिए मेरी पत्नी ने क्या पहना है?' इजरायल पहुंचे पीएम मोदी से एयरपोर्ट पर यह क्यों बोले नेतन्याहू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (25 फरवरी) को इजरायल के दौरे पर पहुंच गए हैं. इजरायल में पीएम का स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को गले लगाया और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. इस बीच सोशल मीडिया पर पीएम के स्वागत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इजरायल के दो दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं. तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया. एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पहुंचे और पीएम मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया.
इजरायल के पीएम नेतन्याहू के साथ उनकी पत्नी सारा भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची थीं. सारा ने पीएम मोदी से हाथ मिलाया. इस बीच एक पीएम के स्वागत के समय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से प्रसारित हो रहा है.
सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी विमान से उतरते नजर आ रहे हैं. नीचे आने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको गले लगाया, इसके बाद बगल में खड़ी उनकी पत्नी सारा से गर्मजोशी से पीएम मोदी से हाथ मिलाया. जिस समय पीएम मोदी और सारा हाथ मिला रहे थे उसी वक्त नेतन्याहू ने पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर के रंग और सारा के कपड़ों के रंग की ओर इशारा किया.
इजरायली पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि जरा सारा के कपड़ों के रंग को देखिए, इसपर पीएम मोदी ने कहा कि Yes.. yes.. Saffron. इस बातचीत के बाद तीनों जोर से हंसने लगे. बता दें कि इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए एक्स पर एक पोस्ट भी किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इजरायल में आपका स्वागत करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं. प्रधानमंत्री मोदी आपका स्वागत है.
गौरतलब है कि इजरायल पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर ही इजरायली पीएम संग बैठक की. इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा, "प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई. दिन में पहले हुए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया. 9 साल बाद इजरायल वापस आकर बहुत खुशी हो रही है. हमने आपसी रिश्तों को बढ़ाने के मकसद से कई विषयों पर बात की. टेक्नोलॉजी, वॉटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, टैलेंट पार्टनरशिप और ऐसे कई सेक्टर हैं जिनमें करीबी सहयोग की बहुत गुंजाइश है. हमने इस इलाके में हो रहे खास डेवलपमेंट पर भी बात की."
