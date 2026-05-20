'रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त...' इटली पहुंचे पीएम मोदी का खास वेलकम, जॉर्जिया मेलोनी ने शेयर की सेल्फी

PM Modi In Italy: प्रधानमंत्री अपने आधिकारिक द्विपक्षीय दौरे पर इटली पहुंचे हैं. यहां की राजधानी रोम में उनका स्वागत किया गया. वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर की.
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PM Modi Italy Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार ( 19 मई 2026) को अपने 5 देशों के दौरे पर आखिरी पड़ाव में इटली पहुंचे, जहां की राजधानी रोम पर पीएम का गर्मजोशी के स्वागत किया. वहीं हवाई अड्डे पर इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने पीएम मोदी का वेलकम किया. पीएम को देख भारतीय समुदाय में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. पीएम ने भी रोम में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की. इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी के साथ 'X' पर तस्वीरें शेयर कीं.
बता दें कि पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के खास निमंत्रण पर रोम पहुंचे हैं. इटली में यह उनका पहला आधिकारिक द्विपक्षीय दौरा है. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर मेलोनी ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए एक पोस्ट शेयर किया और लिखा,'रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त.'
Welcome to Rome, my friend! pic.twitter.com/mUjFL4HIqY
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2026
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पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर अपने दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि उनका इस यात्रा का मकसद भारत-इटली के बीच सहयोग को मजबूत करना है. उन्होंने लिखा,'मैं इटली के रोम शहर में लैंड कर चुका हूं. मैं राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात करूंगा और उनसे चर्चा करूंगा. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत-इटली सहयोग को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) पर ध्यान केंद्रित करना. संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 की भी समीक्षा की जाएगी. मैं खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के मुख्यालय का भी दौरा करूंगा और बहुपक्षवाद के साथ-साथ वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करूंगा.'
Landed in Rome, Italy. I will be meeting President Sergio Mattarella and Prime Minister Giorgia Meloni and holding discussions with them. This visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC).… pic.twitter.com/vJ42n7OZ6K
— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2026
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बता दें कि हाल ही के सालों में भारत-इटली के संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं. दोनों देश ज्वॉइंट स्ट्रैटजिक एक्शन प्लान 2025-2029 को एक्टिवली आगे बढ़ा रहे हैं. यह कई सेक्टरर्स में सहयोग के लिए अहम ढांचा है. बता दें कि साल 2025 में भारत-इटली के बीच ट्रेड 16.77 अरब डॉलर तक पहुंचा था, जबकि इटली से भारत में कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 3.66 अरब डॉलर दर्ज किया गया. इसके अलावा डिफेंस, सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर भी दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान हुआ है.