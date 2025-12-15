Advertisement
trendingNow13042303
Hindi NewsदुनियाVIDEO: किंग से गले लगे, भारतीयों से सीधी मुलाकात, जॉर्डन में भव्य स्वागत से गदगद हुए पीएम मोदी

VIDEO: किंग से गले लगे, भारतीयों से सीधी मुलाकात, जॉर्डन में भव्य स्वागत से गदगद हुए पीएम मोदी

PM Modi: भारतीय समुदाय के सदस्यों ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का उनका स्वागत किया. भारतीय झंडे लिए और 'मोदी मोदी' के साथ 'भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए लोग मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: किंग से गले लगे, भारतीयों से सीधी मुलाकात, जॉर्डन में भव्य स्वागत से गदगद हुए पीएम मोदी

PM Modi Jordan Meet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जॉर्डन दौरे में किंग अब्दुल्ला II के साथ मुलाकात की. गले मिलने के साथ शुरू हुआ मेलपिलाप का सिलसिला सकारात्मक बातचीत तक पहुंचा. पीएम मोदी ने अपनी मुलाकात का ब्योरा सोशल मीडिया पर दिया. मोदी ने एक्स पर लिखा- 'भारत और जॉर्डन के खास संबंधों को मज़बूत करने के लिए किंग अब्दुल्ला की निजी प्रतिबद्धता सराहनीय है. हम अपने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की पचहत्तरवीं सालगिरह मना रहे हैं. यह ऐतिहासिक उपलब्धि हमें भविष्य में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी.

भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात

जहां भारतीय समुदाय के सदस्यों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. भारतीय झंडे लिए और 'मोदी मोदी' के साथ 'भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के स्वागत को लेकर काफी उत्साहित थे. स्वागत में नृत्य का भी आयोजन किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

गुजराती टेक्स्चर

पीएम मोदी के स्वागत में पहुंचे और पीएम मोदी को देखने, बातचीत करने वाले लोग पीएम मोदी को करीब से देखने के लिए बेताब दिखे. जॉर्डन में मौजूद भारतीय नागरिक अमित ने कहा है कि पीएम मोदी आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा. हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी यहां रहती है. नीता नाम की महिला ने कहा कि हम वडोदरा के रहने वाले हैं. इतने सालों से उन्हें कभी देखा नहीं था, लेकिन आज मौका मिला. मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा. मेरी बहुत इच्छा थी उन्हें देखने की. मैं और मेरे पति उम्रदराज हैं, ऐसे में उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में डांस करने वाली सुदेष्णा ने कहा कि ये एक्सपीरियंस वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगी. यह मेरे लिए बहुत गर्व करने वाला समय था, शायद ही अब ऐसा समय फिर कभी मिले. वह मेरे सामने खड़े होकर मेरा डांस देख रहे थे. उन्होंने हम लोगों के साथ फोटो भी ली.

सुदेष्णा ने कहा कि जब वह सामने आए तो जो महसूस हो रहा था, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है. मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात थी. शिव प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री को सामने से देखने का अनुभव ही अलग है. यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला अनुभव लगता है. यह बहुत अच्छा था. जॉर्डन और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे.

भारतीय हुए गदगद

18 सालों से जॉर्डन में रहने वाले शंकर ने कहा कि हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है. वह जॉर्डन आए हैं तो दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे. दीपक नाम के भारतीय ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि पीएम मोदी महज 30 सेकंड के लिए हमारे सामने थे वही 30 सेकंड जिंदगीभर के लिए यादगार बन गए हैं. 

सोने का कारोबार करने वाले मोहन ने कहा कि मैं 35 सालों से यहां हूं. मैंने भारतीय लोगों के लिए संस्था बनाई. हम सभी भारतीयों को परिवार की तरह एकत्रित करते हैं और सबकी मदद करते हैं. सारे त्योहार एक साथ मनाते हैं. पीएम मोदी ने मुझसे संस्था के बारे में बात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया. वहीं कोमल चौधरी ने पीएम मोदी से गुजराती में संवाद किया.  (IANS)

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Jordan

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर से दागा गया था तुर्किए मेड ड्रोन, प्रदर्शनी में शामिल
Drone
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर से दागा गया था तुर्किए मेड ड्रोन, प्रदर्शनी में शामिल
PAK के 10 पैटन टैंक किए थे तबाह, परमवीर अरुण की बहादुरी का लोहा मानते थे दुश्मन
Second Lieutenant Arun Khetarpal
PAK के 10 पैटन टैंक किए थे तबाह, परमवीर अरुण की बहादुरी का लोहा मानते थे दुश्मन
'EC ने भरोसा दिया था मगर', निकाय चुनावों की तारीख के ऐलान से क्यों बिफरी शिवसेना UBT
maharashtra municipal election
'EC ने भरोसा दिया था मगर', निकाय चुनावों की तारीख के ऐलान से क्यों बिफरी शिवसेना UBT
कौन हैं नए CIC राज कुमार गोयल? जिनके नाम पर समहत हुए PM मोदी और राहुल गांधी
Chief Information Commissioner
कौन हैं नए CIC राज कुमार गोयल? जिनके नाम पर समहत हुए PM मोदी और राहुल गांधी
मदद का वादा या कुछ और इरादा? प्रदूषण के पंजे में जकड़ी दिल्ली पर चीन देने लगा ज्ञान
Delhi pollution
मदद का वादा या कुछ और इरादा? प्रदूषण के पंजे में जकड़ी दिल्ली पर चीन देने लगा ज्ञान
82000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर और... 16 दिसंबर की कहानी, जिसपर हर भारतीय को गर्व
16 December
82000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर और... 16 दिसंबर की कहानी, जिसपर हर भारतीय को गर्व
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
Air Pollution Protests
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
AQI
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
MGNREGA
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!