VIDEO: किंग से गले लगे, भारतीयों से सीधी मुलाकात, जॉर्डन में भव्य स्वागत से गदगद हुए पीएम मोदी

PM Modi Jordan Meet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जॉर्डन दौरे में किंग अब्दुल्ला II के साथ मुलाकात की. गले मिलने के साथ शुरू हुआ मेलपिलाप का सिलसिला सकारात्मक बातचीत तक पहुंचा. पीएम मोदी ने अपनी मुलाकात का ब्योरा सोशल मीडिया पर दिया. मोदी ने एक्स पर लिखा- 'भारत और जॉर्डन के खास संबंधों को मज़बूत करने के लिए किंग अब्दुल्ला की निजी प्रतिबद्धता सराहनीय है. हम अपने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की पचहत्तरवीं सालगिरह मना रहे हैं. यह ऐतिहासिक उपलब्धि हमें भविष्य में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी.

भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात

जहां भारतीय समुदाय के सदस्यों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. भारतीय झंडे लिए और 'मोदी मोदी' के साथ 'भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के स्वागत को लेकर काफी उत्साहित थे. स्वागत में नृत्य का भी आयोजन किया गया था.

أجريتُ مباحثات مثمرة مع جلالة الملك عبدالله الثاني في عمّان. إن التزامه الشخصي بتعزيز العلاقات الهندية الأردنية المتميزة جدير بالثناء. نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة علاقاتنا الدبلوماسية الثنائية. سيُلهمنا هذا الإنجاز التاريخي للمضي قدمًا بطاقة متجددة في… pic.twitter.com/LJ0yDpLBfY — Narendra Modi (@narendramodi) December 15, 2025

गुजराती टेक्स्चर

पीएम मोदी के स्वागत में पहुंचे और पीएम मोदी को देखने, बातचीत करने वाले लोग पीएम मोदी को करीब से देखने के लिए बेताब दिखे. जॉर्डन में मौजूद भारतीय नागरिक अमित ने कहा है कि पीएम मोदी आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा. हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी यहां रहती है. नीता नाम की महिला ने कहा कि हम वडोदरा के रहने वाले हैं. इतने सालों से उन्हें कभी देखा नहीं था, लेकिन आज मौका मिला. मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा. मेरी बहुत इच्छा थी उन्हें देखने की. मैं और मेरे पति उम्रदराज हैं, ऐसे में उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में डांस करने वाली सुदेष्णा ने कहा कि ये एक्सपीरियंस वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगी. यह मेरे लिए बहुत गर्व करने वाला समय था, शायद ही अब ऐसा समय फिर कभी मिले. वह मेरे सामने खड़े होकर मेरा डांस देख रहे थे. उन्होंने हम लोगों के साथ फोटो भी ली.

सुदेष्णा ने कहा कि जब वह सामने आए तो जो महसूस हो रहा था, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है. मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात थी. शिव प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री को सामने से देखने का अनुभव ही अलग है. यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला अनुभव लगता है. यह बहुत अच्छा था. जॉर्डन और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे.

भारतीय हुए गदगद

18 सालों से जॉर्डन में रहने वाले शंकर ने कहा कि हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है. वह जॉर्डन आए हैं तो दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे. दीपक नाम के भारतीय ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि पीएम मोदी महज 30 सेकंड के लिए हमारे सामने थे वही 30 सेकंड जिंदगीभर के लिए यादगार बन गए हैं.

सोने का कारोबार करने वाले मोहन ने कहा कि मैं 35 सालों से यहां हूं. मैंने भारतीय लोगों के लिए संस्था बनाई. हम सभी भारतीयों को परिवार की तरह एकत्रित करते हैं और सबकी मदद करते हैं. सारे त्योहार एक साथ मनाते हैं. पीएम मोदी ने मुझसे संस्था के बारे में बात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया. वहीं कोमल चौधरी ने पीएम मोदी से गुजराती में संवाद किया. (IANS)