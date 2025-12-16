दुनियाभर में क्यो फेमस है जॉर्डन की ‘रोज सिटी’ पेट्रा, वजह जानकर हो जाएंगे हक्के-बक्के

Advertisement
Petra Rose City History: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी 15 दिसंबर को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे थे. यह यात्रा भारत और जॉर्डन के रिश्तों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों को 75 साल पूरे हो चुके हैं. आपको बता दें कि इसी जॉर्डन में पेट्रा नाम की जगह विश्वभर में फेमस है.

Dec 16, 2025
Petra Rose City History: जॉर्डन का पेट्रा दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत जगहों की लिस्ट में आती है. गुलाबी चट्टानों को काटकर बनाई गई यहां पर इमारतें, प्राचीन इंजीनियरिंग और खोए हुए शहर की कहानी की वजह से यह बहुत ही खास बन जाता है. यही सब कारणों से पेट्रा आज यूनेस्को विश्व धरोहर और दुनिया के नए सात अजूबों में शामिल है. पेट्रा ऐतिहासिक शहर होने के साथ-साथ इंसानी कला, बुद्धिमत्ता और धैर्य का अद्भुत उदाहरण है. इसकी कहानी हजारों साल पुरानी है और आज भी लोगों को हैरान करती है.

गुलाबी चट्टानों का अनोखा शहर
पेट्रा को गुलाबी शहर कहा जाता है. इसका कारण यहां की गुलाबी रंग की सैंडस्टोन चट्टानें हैं, जिनमें सीधे इमारतें तराशी गई हैं. दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरी नगरी चट्टानों के अंदर से उभरकर आ गई हो. इन्हीं अनोखी बनावट की वजह से पेट्रा को दुनिया भर में मशहूर बनाती है. चौथी सदी ईसा पूर्व में पेट्रा नबातियन साम्राज्य की राजधानी था. बता दें कि उस समय यह मसालों और रेशम के व्यापार का बड़ा केंद्र था. एशिया, अरब और भूमध्यसागर के बीच होने वाला व्यापार यहीं से होकर गुजरता था. यही कारण था कि ये शहर उस समय बहुत ही समृद्ध हो गया था.

चट्टानों से बनी इमारतें
पेट्रा में 800 से ज्यादा Monuments और structures मौजूद हैं. इनमें सबसे फेमस अल-खजनेह है. जिसे द ट्रेजरी भी कहा जाता है और अद-दैर है जिसे मठ के नाम से जाना जाता है. बता दें कि इन इमारतों को ऊपर से नीचे की ओर हाथों से ही तराशा गया, जो उस दौर की शानदार कारीगरी को दिखाता है.

बता दें रेगिस्तानी इलाके में बसे होने के बाद भी नबातियन लोगों ने पेट्रा को एक हरी-भरी जगह बना दी थी. उन्होंने बांध, जलाशय और चट्टानों में बनी नालियों का ऐसा सिस्टम तैयार किया, जिससे पानी को इकट्ठा और कंट्रोल किया जा सके. इस वॉटर मैनेजमेंट ने सूखे इलाके को एक समृद्ध ओएसिस में बदल दिया था.

‘खोया हुआ शहर’
भूकंपों और व्यापार के रास्तों के बदलने के बाद सातवीं सदी तक पेट्रा धीरे-धीरे उजड़ गया था. इसके बाद यह पश्चिमी दुनिया की नजरों से करीब 500 साल तक गायब रहा था. साल 1812 में स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बुर्खहार्ट ने इसे फिर से दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया.

विश्व धरोहर स्थल का दर्जा
पेट्रा को 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिल गया. इसके बाद 2007 में इसे दुनिया के नए सात अजूबों में चुना गया. इन उपलब्धियों ने पेट्रा को दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध बना दिया था. पेट्रा सिर्फ अपने  इतिहास तक ही सीमित नहीं रहा. 1989 में आई फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड में अल-खजनेह को होली ग्रेल के मंदिर के रूप में दिखाया गया. इस फिल्म के बाद पेट्रा दुनियाभर के लोगों के बीच और ज्यादा मशहूर हो गया था.

धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी
पेट्रा मूसा में स्थित है जिसका अर्थ है मूसा की घाटी. यहां पर ऐसी मान्यता है कि यहीं पैगंबर मूसा ने चट्टान पर प्रहार कर पानी को निकाला था. उनके भाई हारून की कब्र माउंट होर पर होने की भी परंपरा है. देखा जाए तो पेट्रा आज न सिर्फ जॉर्डन की पहचान है बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए इतिहास रहस्य और कला का अनमोल खजाना बन चुका है.

