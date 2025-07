प्रधानमंत्री, 38 मंत्री और 4 सांसद... PM मोदी के स्वागत के लिए इस देश की पूरी कैबिनेट एयरपोर्ट पहुंची, रच गया इतिहास?

PM Modi historical welcome in Trinidad Tobago Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे, जहां उनका स्वागत अभूतपूर्व तरीके से हुआ. इसे लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. इस मौके पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स हैंडल पर लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी का पोर्ट ऑफ स्पेन में ऐतिहासिक स्वागत हुआ. त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला पर्साद-बिसेसर और उनकी पूरी कैबिनेट ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. 38 मंत्रियों और 4 सांसदों ने पीएम मोदी के स्वागत में हिस्सा लिया, जो भारत के प्रति वैश्विक सम्मान और गर्मजोशी का स्पष्ट प्रमाण है."

PM Modi lands in Port of Spain to a historic welcome!

In an unprecedented gesture, Prime Minister Kamala Persad-Bissessar and the entire Cabinet of Trinidad & Tobago were present at the airport to receive him.

38 Ministers and 4 MPs turned out to welcome PM Modi, a clear… pic.twitter.com/HeLGMczdtr

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 4, 2025