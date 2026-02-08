मलेशिया में गूंजा ‘भारत माता की जय’, पेरदाना पुत्रा में PM मोदी का औपचारिक स्वागत; दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

PM Modi Malaysia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मलेशिया की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान रविवार को राजधानी कुआलालंपुर स्थित पेरदाना पुत्रा भवन में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. यह यात्रा भारत-मलेशिया संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है. प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को कुआलालंपुर पहुंचे थे जहां मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया था. इस अवसर पर मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री रामानन रामकृष्णन और उप विदेश मंत्री लुकानिस्मान बिन अवांग सौनी भी मौजूद रहे.

Sekilas suasana daripada majlis sambutan rasmi di Perdana Putra, Putrajaya. India dan Malaysia terus memperkukuh kerjasama yang berakar umbi dalam kepercayaan, persahabatan dan aspirasi bersama.@anwaribrahim pic.twitter.com/8COc0j6lkN — Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2026

पेरदाना पुत्रा में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए. रेड कार्पेट स्वागत के माध्यम से भारत और मलेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया. इस गर्मजोशी भरे स्वागत पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम द्वारा किए गए स्नेहपूर्ण स्वागत से वे भावुक हैं और दोनों देशों के बीच मित्रता के संबंधों को और मजबूत करने को लेकर उत्साहित हैं.

रक्षा, सुरक्षा और व्यापार पर दोनों देशों के बीच बन सकती है सहमति

आगमन के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने कुआलालंपुर में आयोजित एक भारतीय सामुदायिक कार्यक्रम में एक साथ एक ही गाड़ी से यात्रा की. इस अवसर की जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत-मलेशिया के लोगों के बीच आपसी जुड़ाव का जश्न मनाया जा रहा है. औपचारिक स्वागत कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच रविवार, 8 फरवरी को व्यापक द्विपक्षीय वार्ता होने की उम्मीद है. इन चर्चाओं के दौरान रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, नवाचार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर सहमति बन सकती है.

यात्रा से पहले जारी अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत और मलेशिया के ऐतिहासिक संबंधों में हाल के वर्षों में निरंतर प्रगति हुई है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह यात्रा दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाएगी. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वार्ता के दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने, आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने और नए क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

पीएम मोदी कर रहे मलेशिया की तीसरी यात्रा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस यात्रा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा था कि इसका एजेंडा व्यापक और दूरगामी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे भारत-मलेशिया के बीच बहुआयामी और घनिष्ठ साझेदारी को नई गति मिलेगी. बता दें कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया की तीसरी यात्रा है और अगस्त 2024 में दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है.