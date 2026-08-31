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SCO समिट में मोदी- पेजेशकियान की मुलाकात, जंग के बाद पहली बार आमने-सामने बैठक पर दुनिया की नजर

PM Modi Meets Iran President: किर्गिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन में पहुंचे पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई. पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच यह बैठक अहम मानी जा रही है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 31, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:02 PM IST
SCO समिट में मोदी- पेजेशकियान की मुलाकात, जंग के बाद पहली बार आमने-सामने बैठक पर दुनिया की नजर

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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