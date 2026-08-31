/SCO समिट में मोदी- पेजेशकियान की मुलाकात, जंग के बाद पहली बार आमने-सामने बैठक पर दुनिया की नजर

बता दें कि बिश्केक रवाना होने से पहले ईरान के राष्ट्रपति ने कहा था कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी भी हमले का जवाब मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ देगा. उन्होंने क्षेत्र में अस्थिरता को सभी देशों के लिए नुकसानदेह बताया और आर्थिक और सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग की जरूरत पर जोर दिया. राष्ट्रपति ने कहा,' यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें क्षेत्र के अधिकतर नेता शामिल होंगे. ऐसे समय में जब कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं दुनिया में एक जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही हैं, यह बैठक वैश्विक स्तर पर अलग-अलग और स्वतंत्र आवाजों के अस्तित्व का प्रतीक मानी जाती है.'