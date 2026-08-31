/SCO समिट में मोदी- पेजेशकियान की मुलाकात, जंग के बाद पहली बार आमने-सामने बैठक पर दुनिया की नजर

PM Modi In SCO Summit: पीएम मोदी ने किर्गिस्तान में SCO समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात साल 2024 में BRCIS समिट के दौरान रूस के कजान में हुई थी.
#WATCH | Bishkek, Kyrgyzstan: Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian.
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— ANI (@ANI) August 31, 2026
ईरान-भारत ने पश्चिम एशिया जंग समेत कई मौकों पर लगातार एक-दूसरे से बातचीत की है. संघर्ष के समय पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत ईरान का मित्र बना रहेगा. पेजेशकियान अगले महीने BRICS समिट के लिए भारत भी आ सकते हैं.
फरवरी 2026 में ईरान-अमेरिका जंग शुरू होने के बाद से ईरानी राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच यह पहली द्विपक्षीय बैठक है. दोनों नेताओं की बैठक को लेकर अभी यह साफ नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई. हालांकि, ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट में की गई नाकेबंदी चर्चा का विषय हो सकती है.
बता दें कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है. इसमें 17 देशों के नेता और UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान से भी मुलाकात की.
भारत में ईरानी दूतावास के ऑफिशियल 'X' अकाउंट ने पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति की बैठक को लेकर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान ने किर्गिस्तान की अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे बातचीत की. वे वहां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन और शंघाई प्लस शिखर सम्मेलन में शामिल होने और उन्हें संबोधित करने गए थे.'
Dr. Masoud Pezeshkian, President of the Islamic Republic of Iran, met and held talks with Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, during the first leg of his visit to Kyrgyzstan to attend and address the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit and the Shanghai Plus… pic.twitter.com/I46TvGG7dP
— Iran in India (@Iran_in_India) August 31, 2026
बता दें कि बिश्केक रवाना होने से पहले ईरान के राष्ट्रपति ने कहा था कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी भी हमले का जवाब मजबूती और दृढ़ संकल्प के साथ देगा. उन्होंने क्षेत्र में अस्थिरता को सभी देशों के लिए नुकसानदेह बताया और आर्थिक और सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग की जरूरत पर जोर दिया. राष्ट्रपति ने कहा,' यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें क्षेत्र के अधिकतर नेता शामिल होंगे. ऐसे समय में जब कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं दुनिया में एक जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही हैं, यह बैठक वैश्विक स्तर पर अलग-अलग और स्वतंत्र आवाजों के अस्तित्व का प्रतीक मानी जाती है.'