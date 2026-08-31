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SCO Summit 2026: जब किर्गिस्तान में ईरानी राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे थे पीएम मोदी, तब क्या कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप?

बिश्केक में आयोजित SCO समिट के दौरान जब पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से द्विपक्षीय बातचीत की, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या गतिविधियां और रुख रहा? जानिए इस कूटनीतिक हलचल और वैश्विक असर का पूरा ब्योरा.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 31, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:50 PM IST
SCO Summit 2026: जब किर्गिस्तान में ईरानी राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे थे पीएम मोदी, तब क्या कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप?
Image Credit: इधर पीएम मोदी ने की ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात, उधर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खार्ग द्वीप को उड़ाने का दावा कर दिया (Photo- X and Truth Video Grab)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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