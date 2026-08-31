/SCO Summit 2026: जब किर्गिस्तान में ईरानी राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे थे पीएम मोदी, तब क्या कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप?

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की शिखर बैठक में हिस्सा लेने किर्गिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात कर रहे थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे? बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बिश्केक में पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान की मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे. इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब हमने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ को खंगाला गया तो उनके दो पोस्ट नजर आए जिससे पता चला कि वो उस समय क्या कर रहे थे?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई वीडियो का इस्तेमाल करते हुए खार्ग द्वीप को तहस-नहस करने का दावा किया. ट्रंप के ट्रूथ पर साझा किए गए इन वीडियोज में ईरान पर अमेरिकी सेना के हालिया हवाई हमलों को दिखाया गया है. एआई से बने इन दोनों वीडियोज में एक ऑयल स्टोरेज टैंक और एक तेल टैंकर में जोरदार धमाके होते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा है कि इन धमाकों के समय उनके ऊपर एक लड़ाकू विमान मंडरा रहा है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया कि खर्ग द्वीप के परखच्चे उड़ गए हैं और इसे राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से साझा किया गया बताया गया.
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'खार्ग द्वीप को पूरी तरह उड़ा दिया गया!!! राष्ट्रपति डीजेटी.' इसके साथ ही उन्होंने ऐसा संकेत दिया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के इस बेहद महत्वपूर्ण तेल केंद्र को निशाना बनाया है.
ट्रंप के दावे के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से जारी बयान में खार्ग द्वीप पर हमले का कोई जिक्र नहीं किया गया. कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में तत्काल खतरा पैदा कर रही ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की माइन बिछाने वाली इकाइयों के खिलाफ सीमित और सटीक कार्रवाई की. यानी ट्रंप की ओर से साझा किए गए वीडियो और अमेरिकी सैन्य कमांड के आधिकारिक बयान के बीच फिलहाल अंतर दिखाई देता है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, खार्ग द्वीप पर अमेरिकी हमले की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है.
Met President Masoud Pezeshkian in Bishkek. Reiterated our commitment to strengthening India’s long standing friendship with Iran across diverse sectors. We want to expand and diversify our trade basket in the times to come.
We had a discussion on the prevailing situation in… pic.twitter.com/qagQy5o108
— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2026
पीएम मोदी ने बिश्केक में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ मुलाकात की. इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी मौजूद रहे. ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बढ़े सैन्य तनाव के बीच हुई इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है. ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पेजेशकियान की यह पहली आमने-सामने मुलाकात है. इससे पहले दोनों नेताओं के बीच फोन पर कई बार बातचीत हो चुकी है. इन बातचीत में क्षेत्रीय तनाव कम करने, आम नागरिकों की सुरक्षा और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया पश्चिम एशिया संकट का समाधान कूटनीति और बातचीत के जरिए निकालना चाहिए. इस दौरान पीएम मोदी ने BRICS समिट के लिए ईरानी राष्ट्रपति को दिल्ली आने का न्यौता दिया. दोनों नेताओं ने बिश्केक में भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की. पश्चिम एशिया संघर्ष के हालिया घटनाक्रम पर दोनों नेताओं ने विचार साझा किए. इसके बाद पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई. इस दौरान पीएम मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का संवाद कूटनीति के जरिए होना चाहिए. पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए लगातार प्रयासों की जरूरत बताई. PM ने कहा कि अमेरिकी हमलों में पश्चिम एशिया के नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. कमर्शियल शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया.
प्रधानमंत्री मोदी और मसूद पेजेशकियान की इससे पहले आमने-सामने मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई थी. इसके बाद दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति को लेकर लगातार संपर्क बना रहा. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के बाद हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने तनाव कम करने और कूटनीति के जरिए समाधान तलाशने की जरूरत पर जोर दिया था. साथ ही नागरिकों की सुरक्षा और समुद्री मार्गों को खुला रखने पर भी भारत का रुख स्पष्ट रहा है.