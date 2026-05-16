Advertisement
trendingNow13219184
Hindi Newsदुनिया‘सिटी ऑफ पीस’ से PM मोदी का ग्लोबल अलर्ट! बोले- दुनिया नहीं संभली तो दशकों तक पड़ेगा भारी

‘सिटी ऑफ पीस’ से PM मोदी का ग्लोबल अलर्ट! बोले- दुनिया नहीं संभली तो दशकों तक पड़ेगा भारी

5 दिवसीय यूरोप दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (16 मई) को नीदरलैंड के शहर हेग पहुंचे. यहां पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का  गर्मजोशी से स्वागत किया. हेग में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 16, 2026, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नीदरलैंड में प्रवासी भारतीयों का जोश देख गदगद हुए पीएम मोदी (PM Modi- X )
नीदरलैंड में प्रवासी भारतीयों का जोश देख गदगद हुए पीएम मोदी (PM Modi- X )

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों पांच देशों के दौरे पर हैं और इसी क्रम में वह नीदरलैंड के शहर हेग पहुंचे. यहां भारतीय समुदाय ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया. PM मोदी ने वैश्विक तनाव और लगातार बढ़ते संघर्षों को लेकर दुनिया को बड़ा संदेश दिया है. ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जिसे अक्सर ‘सिटी ऑफ पीस’ यानी शांति का शहर कहा जाता है, वहां से पीएम मोदी ने कहा कि अगर दुनिया ने समय रहते हालात नहीं संभाले, तो इसके गंभीर परिणाम आने वाले कई दशकों तक महसूस किए जाएंगे. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में युद्ध, आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे समय में सभी देशों को मिलकर शांति, संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाना होगा.

उन्होंने साफ कहा कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता. अगर वैश्विक शक्तियां केवल टकराव की राजनीति करेंगी, तो इसका असर सिर्फ मौजूदा पीढ़ी पर नहीं बल्कि आने वाले वर्षों तक पूरी दुनिया पर पड़ेगा. प्रधानमंत्री ने इस दौरान भारत की भूमिका का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से संवाद, कूटनीति और मानवता के पक्ष में खड़ा रहा है. भारत का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान बातचीत और साझेदारी से ही निकलेगा.

'विकास बनाम विनाश' के बीच करना होगा चुनाव

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया को अब 'विकास बनाम विनाश' के बीच चुनाव करना होगा. अगर देशों ने मिलकर शांति और स्थिरता को प्राथमिकता नहीं दी, तो आर्थिक संकट, ऊर्जा संकट और मानवीय समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं. उनके इस बयान को मौजूदा वैश्विक हालात, खासकर यूरोप और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के संदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है. पीएम मोदी का यह संदेश केवल राजनीतिक बयान नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक चेतावनी और अपील दोनों के तौर पर देखा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

मैं तो भूल गया कि मैं नीदरलैंड में हूंः पीएम मोदी

हेग सिटी में भारतीय समुदाय के भव्य स्वागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी उत्साहित नजर आए. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां लोगों का प्यार और जोश देखकर उन्हें कुछ पल के लिए ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वे नीदरलैंड में हैं. माहौल बिल्कुल किसी भारतीय उत्सव जैसा लग रहा था. पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भारत के किसी शहर में बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो. 

नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का अहम योगदान

उन्होंने वहां मौजूद भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था में भारतीयों का योगदान बेहद अहम है और इस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर नीदरलैंड की सरकार और वहां की जनता का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और भारतीय समुदाय इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभा रहा है. अपने संबोधन के अंत में पीएम मोदी ने नीदरलैंड की जनता को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से शुभकामनाएं भी दीं.

यह भी पढ़ेंः तेल-सोना और विदेश यात्रा विवाद... ऐसा क्या हुआ कि PM को खुद जवाब देना पड़ा?

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

PM ModiNetherlandIndian diaspora

Trending news

सरकारी गाड़ी छोड़ अचानक तांगे पर सवार हुए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, वीडियो वायरल...
satish sharma
सरकारी गाड़ी छोड़ अचानक तांगे पर सवार हुए कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, वीडियो वायरल...
कश्मीर में बड़ी कार्रवाई: 15 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, आपत्तिजनक...
J&K police
कश्मीर में बड़ी कार्रवाई: 15 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, आपत्तिजनक...
NCP में पावर वॉर तेज! किनारे किए बड़े चेहरे, सुनेत्रा और बेटे के पास बड़ी जिम्मेदारी
Maharashtra
NCP में पावर वॉर तेज! किनारे किए बड़े चेहरे, सुनेत्रा और बेटे के पास बड़ी जिम्मेदारी
अनबन या कुछ और...केरल CM की शपथ में क्यों नहीं जाएंगे थरूर? ये है वजह
Shashi Tharoor
अनबन या कुछ और...केरल CM की शपथ में क्यों नहीं जाएंगे थरूर? ये है वजह
'तय कर ले पाकिस्तान, उसे भूगोल-इतिहास का हिस्सा रहना है या...आर्मी चीफ की वॉर्निंग
General Upendra Dwivedi
'तय कर ले पाकिस्तान, उसे भूगोल-इतिहास का हिस्सा रहना है या...आर्मी चीफ की वॉर्निंग
क्या फर्जी थे बंगाल में बने लाखों OBC-SC-ST सर्टिफिकेट? सरकार के फैसले से मची खलबली
Bengal
क्या फर्जी थे बंगाल में बने लाखों OBC-SC-ST सर्टिफिकेट? सरकार के फैसले से मची खलबली
ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?
iran us war
ईरान ने फिर जताया अटूट भरोसा, भारत और उसके लोगों के लिए क्या कह गए अराघची?
क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी
Weird Human Body Facts
क्या मौत के बाद भी बढ़ते हैं नाखून? विज्ञान ने सुलझाई सालों पुरानी गुत्थी
मैंने राजनीति में आकर..TMC प्रत्याशी के घर में लगी आग, घटना के बाद क्या बोलीं बर्मन
Swapna Barman
मैंने राजनीति में आकर..TMC प्रत्याशी के घर में लगी आग, घटना के बाद क्या बोलीं बर्मन
आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी पर पथराव, जवानों ने किया लाठीचार्ज
asansol violence
आसनसोल में लाउडस्पीकर पर बवाल, पुलिस चौकी पर पथराव, जवानों ने किया लाठीचार्ज