‘सिटी ऑफ पीस’ से PM मोदी का ग्लोबल अलर्ट! बोले- दुनिया नहीं संभली तो दशकों तक पड़ेगा भारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों पांच देशों के दौरे पर हैं और इसी क्रम में वह नीदरलैंड के शहर हेग पहुंचे. यहां भारतीय समुदाय ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया. PM मोदी ने वैश्विक तनाव और लगातार बढ़ते संघर्षों को लेकर दुनिया को बड़ा संदेश दिया है. ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जिसे अक्सर ‘सिटी ऑफ पीस’ यानी शांति का शहर कहा जाता है, वहां से पीएम मोदी ने कहा कि अगर दुनिया ने समय रहते हालात नहीं संभाले, तो इसके गंभीर परिणाम आने वाले कई दशकों तक महसूस किए जाएंगे. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में युद्ध, आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे समय में सभी देशों को मिलकर शांति, संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाना होगा.

उन्होंने साफ कहा कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता. अगर वैश्विक शक्तियां केवल टकराव की राजनीति करेंगी, तो इसका असर सिर्फ मौजूदा पीढ़ी पर नहीं बल्कि आने वाले वर्षों तक पूरी दुनिया पर पड़ेगा. प्रधानमंत्री ने इस दौरान भारत की भूमिका का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से संवाद, कूटनीति और मानवता के पक्ष में खड़ा रहा है. भारत का मानना है कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान बातचीत और साझेदारी से ही निकलेगा.

'विकास बनाम विनाश' के बीच करना होगा चुनाव

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया को अब 'विकास बनाम विनाश' के बीच चुनाव करना होगा. अगर देशों ने मिलकर शांति और स्थिरता को प्राथमिकता नहीं दी, तो आर्थिक संकट, ऊर्जा संकट और मानवीय समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं. उनके इस बयान को मौजूदा वैश्विक हालात, खासकर यूरोप और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के संदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है. पीएम मोदी का यह संदेश केवल राजनीतिक बयान नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक चेतावनी और अपील दोनों के तौर पर देखा जा रहा है.

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मानवता का इतिहास साक्षी है कि समय के साथ अनेक संस्कृतियां मिट गईं। लेकिन भारत का diverse culture, आज भी अपने लोगों के दिलों में धड़कता है। पीढ़ियां बदल गई, देश बदल गए, परिवेश बदल गए... लेकिन परिवार के संस्कार नहीं बदले हैं, अपनापन नहीं बदला। क्योंकि आपने अपने पुरखों की भाषा को… pic.twitter.com/roJnBpxcvW — BJP (@BJP4India) May 16, 2026

मैं तो भूल गया कि मैं नीदरलैंड में हूंः पीएम मोदी

हेग सिटी में भारतीय समुदाय के भव्य स्वागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी उत्साहित नजर आए. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां लोगों का प्यार और जोश देखकर उन्हें कुछ पल के लिए ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वे नीदरलैंड में हैं. माहौल बिल्कुल किसी भारतीय उत्सव जैसा लग रहा था. पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भारत के किसी शहर में बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो.

नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का अहम योगदान

उन्होंने वहां मौजूद भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था में भारतीयों का योगदान बेहद अहम है और इस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर नीदरलैंड की सरकार और वहां की जनता का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और भारतीय समुदाय इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभा रहा है. अपने संबोधन के अंत में पीएम मोदी ने नीदरलैंड की जनता को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से शुभकामनाएं भी दीं.

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