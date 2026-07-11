/दिल, दोस्ती और डील्स...इंडो-पैसिफिक में दिखेगी ताकत! न्यूजीलैंड ने की पहलगाम और दिल्ली हमले की निंदा

PM Modi New Zealand Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (स्थानीय समयानुसार) को न्यूजीलैंड की आर्थिक राजधानी ऑकलैंड पहुंचे, जहां उनका भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया. पिछले चार दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला न्यूजीलैंड दौरा है. गवर्नमेंट हाउस में आयोजित एक समारोह में पीएम मोदी को 'गार्ड ऑफ ऑनर' देकर सेरेमोनियल वेलकम दिया गया. इसके तुरंत बाद दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई.
इस खास बैठक के दौरान भारत और न्यूजीलैंड ने कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया. पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की तारीफ करते हुए कहा कि जब आप पिछले साल होली के त्योहार पर भारत आए थे, तो उस यात्रा ने हमारे रिश्तों में नए रंग भर दिए थे. आज हम अपनी दोस्ती को एक रणनीतिक साझेदारी में बदल रहे हैं. पीएम मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इसी साल अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को जिस तेजी के साथ अंतिम रूप दिया गया, वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है. उन्होंने इसके लिए पीएम लक्सन की लीडरशिप और उनकी पूरी टीम का दिल से आभार जताया.
#WATCH | India and New Zealand exchange MoUs in the presence of Prime Minister Narendra Modi and New Zealand PM Christopher Luxon.
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ANI (@ANI) July 11, 2026
दोनों शीर्ष नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास दोनों देशों को एक नैचुरल पार्टनर बनाता है. पीएम मोदी ने इसे एक-दूसरे के लिए बना मैच करार दिया. उन्होंने कहा कि दो प्रमुख समुद्री देश होने के नाते भारत और न्यूजीलैंड का करीबी सहयोग इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) क्षेत्र को एक नई ताकत देगा. यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के व्यापार को बढ़ाएगी, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी एक उत्प्रेरक का काम करेगी.
न्यूजीलैंड पहुंचने से ठीक पहले पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का सफल दौरा संपन्न किया, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानेस के साथ तीसरे ऑस्ट्रेलिया-इंडिया एनुअल लीडर्स समिट में हिस्सा लिया था. मेलबर्न में हुई उस बैठक में इंडो-पैसिफिक सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन और क्लीन एनर्जी को लेकर कई बड़े समझौते हुए थे.
New Zealand Prime Minister Christopher Luxon shares glimpses of PM Modi's visit to Government House in Auckland where he recevied ceremonial welcome and Guard of Honor. He also shared glimpses of his meeting with PM Modi on the sidelines delegation level talks.
In his tweet,… pic.twitter.com/F0sYKYiAii
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अब न्यूजीलैंड दौरे के दूसरे चरण में पीएम मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है. वह आज ऑकलैंड में वहां की जानी-मानी बिजनेस और स्पोर्ट्स हस्तियों से मुलाकात करेंगे. इसके अलावा, विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, दोनों देशों के मजबूत 'पीपल-टू-पीपल' कनेक्ट को और बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों के एक विशाल कम्युनिटी प्रोग्राम को भी संबोधित करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके न्यूजीलैंड के समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक साझा बयान जारी किया गया. इस संयुक्त बयान में दोनों देशों ने सीमा पार के आतंकवाद (Cross-Border Terrorism) समेत सभी प्रकार के आतंकवाद की पूरी तरह से और कड़े शब्दों में निंदा की है. दोनों नेताओं ने विशेष रूप से लाल किले के पास हुए हालिया हमले और पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी आलोचना की.
दोनों प्रधानमंत्रियों ने वैश्विक समुदाय से आतंकवाद के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' (Zero-Tolerance) की नीति और एक समान दृष्टिकोण अपनाने की अपील की. भारत और न्यूजीलैंड ने जोर देकर कहा कि आतंकियों के वित्तीय नेटवर्क (Financing Networks) को तोड़ा जाए, उनके सुरक्षित ठिकानों और ऑनलाइन आतंकी बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट किया जाए. साथ ही, आतंकवाद के दोषियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाकर कड़ी सजा दिलाई जाए.
आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ की चुनौती से निपटने के लिए दोनों देश आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमत हुए हैं. इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दोनों नेताओं ने 'काउंटर-टेररिज्म' (आतंकवाद विरोधी) पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप (JWG) बनाने के समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया. यह ग्रुप दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी और रणनीतिक ज्ञान साझा करने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करेगा.
India-New Zealand Joint Statement: Both Prime Ministers reiterated their absolute condemnation of terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. They also condemned the Pahalgam terror attack terror incident that happened near Red Fort.
They… https://t.co/5n4nC7hJTR pic.twitter.com/Om0EZxaYhM
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इसके साथ ही, भारत और न्यूजीलैंड ने संयुक्त राष्ट्र (UN) और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसे प्रमुख वैश्विक और बहुपक्षीय मंचों पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. संयुक्त बयान में साफ कहा गया कि दुनिया के सभी देशों को यूएनएससी (UNSC) 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा लिस्टेड आतंकवादी संगठनों, उनके सहयोगियों, प्रॉक्सियों, स्पॉन्सर्स और फाइनेंसरों के खिलाफ तुरंत, ठोस और लगातार कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वैश्विक शांति को सुरक्षित रखा जा सके.