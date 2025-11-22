Advertisement
डिप्लोमेसी के बीच दिखी दोस्ती... G20 में फिर मिले PM मोदी और जॉर्जिया मेलोनी, देखें वीडियो

PM Modi in G20 Summit: G20 समिट में पीएम मोदी को ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा समेत दुनिया के कई नेताओं से भी गले मिले. इसके पहले शुक्रवार (21 नवंबर) को जोहान्सबर्ग में लैंड करने पर पीएम मोदी का बहुत ही जोरदार और जोशीले अंदाज में स्वागत किया गया था. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 22, 2025, 03:52 PM IST
डिप्लोमेसी के बीच दिखी दोस्ती... G20 में फिर मिले PM मोदी और जॉर्जिया मेलोनी, देखें वीडियो

PM Modi Meets Georgia Meloni in G20 Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (22 नवंबर) को जोहान्सबर्ग में G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे. इस समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी वहां पहुंची. G20 समिट में पीएम मोदी बेहद चार्मिक अंदाज में दिखाई दिए. इसी समय दोनों नेता एक दूसरे का अभिवादन करते हुए दिखाई दिए और गर्मजोशी से हाथ भी मिलाया. दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बातचीत ने पूरे समिट में सुर्खियां बटोरीं. दोनों नेताओं की बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

G20 समिट में पीएम मोदी को ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा समेत दुनिया के कई नेताओं से भी गले मिले. इसके पहले शुक्रवार (21 नवंबर) को जोहान्सबर्ग में लैंड करने पर पीएम मोदी का बहुत ही जोरदार और जोशीले अंदाज में स्वागत किया गया था. शुक्रवार को एयरपोर्ट पर एक सांस्कृतिक ग्रुप ने दक्षिण अफ्रीका की परंपरा के मुताबिक वहां की ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस के साथ उनका स्वागत किया और उनके सम्मान में झुककर उन्हें सलाम किया. पीएम मोदी के इस जोरदार स्वागत के बाद इस हाई-लेवल मीटिंग में भारत की भागीदारी की एक अच्छी शुरुआत का संकेत मिला.

 

इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में बसे प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का रंगारंग कार्यक्रम से स्वागत किया. इन कार्यक्रमों में 'रिदम्स ऑफ़ ए यूनाइटेड इंडिया' के एक प्रोग्राम में 11 भारतीय राज्यों के लोक नृत्य दिखाए गए. कलाकारों ने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड और राजस्थान को रिप्रेजेंट किया. 

पीएम मोदी ने 'एक्स' पर की स्वागत कार्यक्रम की तारीफ
PM मोदी ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर की गई एक पोस्ट में अपने सम्मान में किए गए कार्यक्रमों की तारीफ़ करते हुए कहा,'साउथ अफ्रीका में भारत की ज़बरदस्त कल्चरल डाइवर्सिटी दिख रही है! इंडियन कम्युनिटी के लोगों ने 'रिदम्स ऑफ़ ए यूनाइटेड इंडिया' नाम के एक छोटे कल्चरल प्रोग्राम में भारत के 11 राज्यों के लोकनृत्य प्रस्तुत किया. यह काबिल-ए-तारीफ़ है कि इंडियन कम्युनिटी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है.' 

दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी का ये चौथा दौरा
दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी का ये चौथा ऑफिशियल दौरा है इसके पहले वो साल 2018 और साल 2023 में BRICS समिट के लिए और 2016 में एक बाइलेटरल विज़िट कर चुके हैं. पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बीच गहरे होते रिश्तों को दिखाता है. PM मोदी G20 समिट 2025 में हिस्सा लेने के लिए 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका में रहेंगे.

यह भी पढ़ेंः G20 Summit 2025 Live Update: दिल, दोस्ती और डिप्लोमेसी...G20 समिट पहुंचे पीएम मोदी, मेलोनी, सिरिल रामफोसा समेत वर्ल्ड लीडर्स से की मुलाकात

 

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

