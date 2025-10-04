Advertisement
trendingNow12947084
Hindi Newsदुनिया

बंधकों की रिहाई पर राजी हुआ हमास... पीएम मोदी ने ट्रंप की तारीफ की, बोले- भारत समर्थन करता है

प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा शांति प्रयासों की सराहना की. हामास द्वारा शांति योजना स्वीकारने और बंधकों की रिहाई को बड़ा कदम बताया. भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति के प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 04, 2025, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंधकों की रिहाई पर राजी हुआ हमास... पीएम मोदी ने ट्रंप की तारीफ की, बोले- भारत समर्थन करता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में शांति स्थापित करने की कोशिशों की सराहना क. उन्होंने कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. हामास द्वारा ट्रंप की शांति योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार करना और बंधकों की रिहाई का संकेत देना एक बड़ा कदम माना जा रहा है. प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति स्थापित करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता रहेगा. उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भारत हमेशा इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की पहल को प्रोत्साहित करता रहेगा.

 

 

Add Zee News as a Preferred Source

अपडेट जारी.......

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

PM ModiDonald TrumpGaza peacehostages release

Trending news

फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, साइट का दौरान करने पहुंचे मंत्री
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, साइट का दौरान करने पहुंचे मंत्री
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द ही निकाले पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द ही निकाले पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
DNA Analysis
127 हथियार, काली डायरी और जंग-ए-जिहाद... मुजाहिदीन आर्मी का खौफनाक आतंकी प्लान
;