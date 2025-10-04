बंधकों की रिहाई पर राजी हुआ हमास... पीएम मोदी ने ट्रंप की तारीफ की, बोले- भारत समर्थन करता है

प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा शांति प्रयासों की सराहना की. हामास द्वारा शांति योजना स्वीकारने और बंधकों की रिहाई को बड़ा कदम बताया. भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति के प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में शांति स्थापित करने की कोशिशों की सराहना क. उन्होंने कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. हामास द्वारा ट्रंप की शांति योजना के कुछ हिस्सों को स्वीकार करना और बंधकों की रिहाई का संकेत देना एक बड़ा कदम माना जा रहा है. प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति स्थापित करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता रहेगा. उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भारत हमेशा इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की पहल को प्रोत्साहित करता रहेगा.
