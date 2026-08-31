/‘इस अंतहीन युद्ध का अब करना होगा खात्मा’, यूक्रेन जंग पर SCO समिट में पुतिन से बोले पीएम मोदी

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इन दिनों कूटनीतिक हलचल तेज है. अला-अरचा स्टेट रेजिडेंस के ऐतिहासिक 'अक्साकल मीटिंग रूम' में भारत और रूस के बीच एक अहम बातचीत हो रही है. एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है, जब दुनिया की नजरें बदलते वैश्विक समीकरणों पर टिकी हुई हैं.
भारत और रूस के रिश्ते लंबे समय से भरोसे और रणनीतिक सहयोग पर टिके रहे हैं. ऐसे में मोदी और पुतिन की आमने-सामने की बातचीत को दोनों देशों के बीच रिश्तों की मौजूदा दिशा के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
इस मुलाकात में राष्ट्रपति पुतिन अकेले नहीं पहुंचे हैं. उनके साथ रूस का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है. इसमें सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, सुरक्षा से जुड़े अधिकारी, सलाहकार और दूसरे आला अधिकारी शामिल हैं. इससे साफ है कि बैठक को रूस की ओर से भी काफी महत्व दिया गया है. बैठक की शुरुआत का माहौल भी काफी गर्मजोशी भरा नजर आया. राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और रूस के पुराने रिश्तों का जिक्र करते हुए दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भरोसे और सहयोग को रेखांकित किया. उनके अंदाज में भारत के साथ रिश्तों को लेकर दोस्ताना भाव साफ दिखाई दिया.
Always a delight to meet President Putin. Sharing my remarks during our meeting in Bishkek.
https://t.co/cEHwfBsGub
— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2026
मोदी और पुतिन की यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है, जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति तेजी से बदल रही है. रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव, यूक्रेन युद्ध और दुनिया में बन रहे नए रणनीतिक समीकरणों के बीच भारत और रूस के संबंधों पर सभी की नजर है. भारत लगातार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग देशों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने की नीति पर आगे बढ़ रहा है. रूस के साथ रक्षा, ऊर्जा, कारोबार और रणनीतिक सहयोग भारत के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं.
ऐसे में बिश्केक में मोदी और पुतिन की बातचीत सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात तक सीमित नहीं है. इस बैठक से दोनों देशों के रिश्तों की आगे की दिशा और बदलती वैश्विक परिस्थितियों में उनकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर भी कई संकेत मिलने की उम्मीद है.
दोनो दिग्गज नेताओं की मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारत-रूस के बीच बढ़ते सहयोग पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भरोसा दिलाया कि दोनों देशों के बीच के संबंधों में आगे चलकर और भी मजबूती आएगी. इसके साथ ही पीएम मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी किया. पीएम मोदी ने इस दौरान रूस और यूक्रेन से इस बात की अपील की आप लोगों को इस अंतहीन युद्ध से अब अंत की ओर बढ़ना होगा.