DNA: मोदी-पुतिन-जिनपिंग के 'ट्रंप कार्ड' का विश्लेषण... क्यों महत्वपूर्ण है SCO समिट? चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के क्या हैं मायने?

DNA Analysis: आपको आज ये भी जानना चाहिए भारत के लिहाज से ये समिट मौजूदा परिस्थितियों में क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसके लिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल को देखना चाहिए. प्रधानमंत्री इस समिट के लिए एक दिन पहले चीन पहुंचे प्रधानमंत्री ने चीन में रहने वाले भारतीयों से भी मुलाकात की. कल सबसे पहले सुबह 9:30 बजे से 10 बजकर 10 मिनट तक उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी, यानि चीन में सबसे पहले मोदी-जिनपिंग की मुलाकात होगी, हालांकि इस मुलाकात के वक्त में बदलाव भी संभव है. कजान के बाद चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की ये पहली मुलाकात होगी.

दोपहर ढाई बजे से प्रधानमंत्री मोदी कुछ और देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ बैठक कर सकते हैं. शाम साढ़े चार बजे से एससीओ में आए मेहमानों के​ लिए चीन की तरफ से भोज का आयोजन किया गया है. इसके बाद सोमवार यानि 1 सितंबर को सुबह साढ़े 7 बजे से एससीओ लीडर्स की मीटिंग होगी. जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी लीडर्स अपनी बात रखेंगे. इस मीटिंग में एससीओ की 25 वर्षों की उपलब्धियों का जायज़ा लिया जाएगा. इसके अलावा SCO का 10-वर्षीय विकास रणनीति दस्तावेज़ अपनाया जाएगा. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुबह 9 बजकर 45 मिनट से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे.

यानि पहले दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरे दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली बैठक के फैसले दुनिया के नए गठबंधन की नींव रख सकते है. आज आपको ये भी जानना चाहिए जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच के जो वार्ता होगी उसमें किस बात पर चर्चा की जाएगी और इस वार्ता के बाद कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं. इसके जरिए दुनिया खासकर अमेरिका को क्या संदेश देने की तैयारी है. इस मीटिंग में ग़लवान संघर्ष के बाद से रिश्तों को पटरी पर लाने पर चर्चा होगी यानि अब एशिया की दो सुपर पावर एक दूसरे से संघर्ष नहीं सहयोग की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं. चीन और भारत के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा भी संभव है यानि दोनों देश अपने संपर्क को मजबूत करने जा रहे हैं. दोनों देश आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. यानि ट्रंप के टैरिफ टेरर का जवाब चीन और भारत मिलकर देने के लिए तैयार हैं.

इसके अलावा चीन भारत को रेयर अ​र्थ मेटल टनल मशीन और फ़र्टिलाइज़र की सप्लाई सुनि​श्चित करने का एलान कर सकता है, यानि अमेरिका को संदेश दिया जाएगा भारत के विकास में अमेरिका रोड़े अटका रहा है लेकिन चीन सहयोग के लिए तैयार है. ये सारे एलान भारत को चीन के करीब लाएंगे और इन्हें बहुत बारीकी से देख रहे अमेरिका के अंदर ट्रंप को ही इस बढ़ते सहयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा लेकिन इस मीटिंग के अगले दिन यानि एक सितंबर को जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी. तो डॉनल्ड ट्रंप को शॉक देने वाले कुछ और एलान भी हो सकते हैं. इस मुलाकात में भारत और रूस ऊर्जा के अलावा रक्षा और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे. यानि अमेरिका को साफ साफ संदेश दिया जाएगा. रूस से तेल खरीदने पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ का भारत और रूस के व्यापारिक रिश्तों पर असर नहीं पड़ने वाला है.

दोनों नेता अफगानिस्तान और मध्य एशिया की सुरक्षा पर साझा दृष्टिकोण भी रखेंगे यानि एशिया में भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत होगी. इसके अलावा अमेरिका के टैरिफ़ और पश्चिमी दबाव के बीच भारत-रूस-चीन की सामरिक साझेदारी पर चर्चा होगी. यानि तीनों देशों के गठबंधन पर चर्चा होगी. यानि तीन देश मिलकर कैसे नया ग्लोबल आर्डर तैयार कर सकते हैं. इसकी रूपरेखा रखी जाएगी, ये वो स्थिति है जिससे अमेरिका के रणनीतिकार हमेशा बचना चाहते थे लेकिन ट्रंप की वजह से तीनों देश एक साथ आने को तैयार हैं. आज आपको भारत-चीन और रूस के इस गठबंधन पर चीन से ही एक्सपर्ट की बात सुननी चाहिए. वो इस गठबंधन को कैसे देख रहे हैं.

विशेषज्ञ मान रहे हैं ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत-चीन और रूस साथ आ रहे हैं लेकिन ये तीनों देश एक साथ आ गए तब क्या होगा. आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों की टीम भी व्हाइट हाउस में बैठकर इस पर मंथन कर रही होगी. भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली मुलाकात पर नजर रख रहे होंगे. हमने डीएनए में ही आपको विस्तार बताया था. अगर भारत, रूस और चीन मिल गए तो इनका गठबंधन RICH कितना सम्पन्न और शक्तिशाली हो जाएगा ये गठबंधन अमेरिका को टेंशन में डालने वाला और भारत, चीन और रूस तीनों के लिए फायदेमंद होगा लेकिन आज हम आपके लिए इस बात का विश्लेषण करेंगे. इस गठबंधन का सबसे अधिक फायदा किस देश को मिलेगा. क्या इस गठबंधन से चीन अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है या​ फिर रूस अपना पुराना रुतबा हासिल कर सकता है या फिर भारत विश्वगुरू बन सकता है. इस विश्लेषण में सबसे पहले आप तीनों देशों की ताकत और कमजोरियों को समझिए फिर हम इनको गठबंधन से मिलने वाले लाभ के बारे में बताएंगे.

रूस ऊर्जा यानि तेल और गैस के मामले में आत्मनिर्भर है. रक्षा मामलों में भी उसे दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उसकी हालत खराब है. चीन इस वक्त दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है. दुनिया के 60 प्रतिशत रेयर अर्थ मेटल उसके पास हैं. जिसकी जरूरत सारी दुनिया को है लेकिन अमेरिका उसकी जड़ें काटने में लगा रहता है, जबकि भारत दुनिया का उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब है. सर्विस सेक्टर में सबसे आगे है लेकिन ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर है और अमेरिकी टैरिफ भारत की मुश्किल बढ़ा रहे हैं. ऐसे में इस गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा रूस को होगा और इसीलिए कहा जा रहा है ट्रंप के टैरिफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मनचाही मुराद पूरी कर दी है. वो हमेशा भारत और चीन को करीब लाना चाहते थे. आज आपको इस गठबंधन से रूस को होने वाले फायदे के बारे में जानना चाहिए.

पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस भारत और चीन के ज़रिए 300 बिलियन डॉलर यानि 24 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का व्यापार लगातार जारी रख पाएगा. इतने बड़े बाजार के बाद उसे तेल और गैस के लिए किसी ग्राहक की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी इकोनॉमी भी लगातार मजबूत होती जाएगी. यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से 11 लाख करोड़ रुपये का तेल खरीदा जबकि चीन ने इस दौरान रूस से 24 लाख करोड़ रुपये का तेल खरीदा. इसी वजह से रूस की इकोनॉमी प्रतिबंधों के झटके से उबर गई और गठबंधन के बाद उसकी ये कमाई जारी रहेगी, तेल की ये डिमांड ही रूस के बजट व युद्धकालीन राजस्व के लिए ऑक्सीजन है, रूस, चीन और भारत के साथ डॉलर-मुक्त व्यापार कर सकता है. जिसे अमेरिकी सिस्टम SWIFT पर उसकी निर्भरता नहीं रहेगी.

इसके अलावा भारत और चीन के साथ एक मंच पर दिखना रूस के उस वैश्विक अलगाव के असर को कम कर देगा. जो यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बॉयकॉट से रूस को झेलना पड़ रहा है. यानि आप कह सकते हैं यह गठबंधन रूस के लिए आर्थिक जीवनरेखा है जिससे उसे बाज़ार, वैकल्पिक भुगतान प्रणाली और मज़बूत कूटनीतिक साझेदारी एक साथ मिल रही है इसीलिए गठबंधन से सबसे ज्यादा फायदा रूस को होगा, रूस को इस गठबंधन से सबसे ज्यादा फायदा होगा लेकिन दूसरे नंबर इस गठबंधन का लाभ भारत को नहीं चीन को मिलेगा. ऐसा क्यों होगा आज आपको ये भी जानना चाहिए .

चीन की जीडीपी लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर और दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हिस्सेदारी 28 से 31% हैं. इस तरह से चीन दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक ताकत है. रूस और भारत का सहयोग उसे और मजबूत करेगा. रूस से चीन सस्ती गैस और तेल का आयात करता है जो सालाना लगभग 10 लाख करोड़ रुपये है, वहीं भारत और चीन के बीच सालाना व्यापार 11 लाख करोड़ रुपये है. जिससें भारत का व्यापार घाटा 8 लाख करोड़ से ज्यादा है. यानि भारत चीन से ज्यादा चीजें आयात करता है और चीन भारत से बहुत कम चीज़ें मंगाता है, यानि यहां भी चीन का फायदा है. गठबंधन के बाद चीन की मुद्रा युआन का उपयोग बढ़ेगा जो उसे डॉलर विकल्प में बढ़त दिलाएगा.

या​नि रूस से सस्ती ऊर्जा और कच्चा माल खरीदना और भारत जैसे बड़े बाज़ारों तक अपने माल को खपाने वाला पुल चीन की इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचाने वाला है. भारत को भी गठबंधन से फायदा होगा लेकिन रूस और चीन से कम भारत के फायदों की बात करें तो. भारत की जीडीपी $4.19 ट्रिलियन डॉलर और जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% है, भारत भी रूस से अपनी जरूरत का 40% सस्ता तेल आयात कर रहा है. जो सालाना 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है यानि भारत को सस्ते तेल का लाभ मिल रहा है, इसीलिए भारत ने ट्रंप टैरिफ की परवाह नहीं की इसके अलावा भारत रूस से अपनी रक्षा जरूरतों की 60% खरीदारी भी करता है, आईटी, फ़ार्मा और सेवाओं के क्षेत्र में भारत का निर्यात चीन और रूस दोनों बाज़ारों में बढ़ रहा है.

यानि भारत को इस गठबंधन से ऊर्जा सुरक्षा, आईटी-फ़ार्मा निर्यात में बढ़त और रणनीतिक लचीलापन मिलता है लेकिन चीन के साथ असंतुलित व्यापार और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों पर असर इसकी सीमाएं भी तय करते हैं, यानि इस गठबंधन से चीन, रूस और भारत तीनों का फायदा होगा लेकिन नुकसान अमेरिका का होगा और यही वजह है. अमेरिका में इसका ठीकरा ट्रंप के उपर फोड़ा जा रहा है. भारत के खिलाफ भारी-भरकम टैरिफ लगाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में विरोध हो रहा है. अब विरोध करने वालों में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन का नाम भी जुड़ गया है. जैक सुलिवन ने कहा है ट्रंप की आर्थिक नीति अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है और भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.

चीन की चुनौती को देखते हुए वॉशिंगटन नई दिल्ली के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने पर काम कर रहा था लेकिन ट्रंप के लगाए भारी टैरिफ ने संबंधों में तनाव पैदा किया है और भारत को 'चीन के साथ बैठने' के लिए मजबूर किया है.अमेरिकी के मित्र अब उसे विश्वसनीय साझेदार के बजाय एक बड़ा व्यवधानकारी मानते हैं, जबकि चीन ने वैश्विक लोकप्रियता हासिल कर ली है. यानि अमेरिका की नीतियों की समझ रखने वाले अधिकारी मानते हैं. ट्रंप की नीतियां अमेरिका के लिए खतरनाक हैं लेकिन आज आपको अमेरिका में मौजूद भारतीय पत्रकारों की बात भी सुननी चाहिए वो ट्रंप की नीतियों को किस तरह देख रहे हैं यानि जैसे जैसे भारत चीन और रूस के करीब जाएगा और अमेरिका से दूर होगा. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाएगी.