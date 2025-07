PM Modi UK Visit: FTA पर साइन करने के लिए PM मोदी पहुंचे लंदन, ढोल-ताशों के साथ हुआ स्वागत; खालिस्तानी आतंक पर भी होगी बात

PM Modi UK Visit News: ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंजाम देने के लिए पीएम मोदी लंदन पहुंच गए हैं. वे वे 23-24 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर हैं. लंदन हवाई अड्डे पर उतरने पर ब्रिटेन के नेताओं ने उनका स्वागत किया. उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय भी एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे हुए थे. उन्होंने नाशिक ढोल से पीएम मोदी का जोरदार वेलकम किया. इस दौरान एयरपोर्ट मोदी-मोदी, जय श्री राम और भारत माँ के नारे लग रहे थे.

लंदन पहुंच गया हूं- पीएम मोदी

लंदन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 'लंदन पहुंच गया हूं. यह यात्रा हमारे देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगी. हमारा ध्यान समृद्धि, विकास और हमारे लोगों के लिए रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने पर होगा. वैश्विक प्रगति के लिए मज़बूत भारत-ब्रिटेन मित्रता आवश्यक है.'

Landed in London.

This visit will go a long way in advancing the economic partnership between our nations. The focus will be on furthering prosperity, growth and boosting job creation for our people.

A strong India-UK friendship is essential for global progress. pic.twitter.com/HWoXAE9dyp

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2025