PM Modi Slovakia Visit: पीएम मोदी देश को और ज्यादा ऊंचाईयों पर ले जाने में लगे हैं. इसी के तहत पीएम ने स्लोवाकिया का भी दौरा किया. भारत और स्लोवाकिया के बीच कई समझौते हुए, इतना ही नहीं स्लोवाकिया ने PM नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (1st क्लास) दिया. यह स्लोवाकिया का सबसे बड़ा सम्मान है. जानिए पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के दौरे पर क्या-क्या डील की.
स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिन ने पीएम मोदी को स्लोवाकिया का सबसे बड़ा सम्मान दिया. यह किसी देश की तरफ से PM मोदी को दिया गया 33वां ग्लोबल सम्मान है. यह स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट की तरफ से विदेशी गणमान्य लोगों को स्लोवाकिया के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने में उनके खास योगदान के साथ-साथ उसकी विदेश नीति के हितों और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी शानदार मदद के लिए दिया जाता है.
इस पुरस्कार को मिलने के बाद पीएम मोदी ने खुशी जताई. साथ ही साथ कहा ये अवॉर्ड सभी भारत के नागरिकों का है. इसके बाद स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को 'नई दिशा और नई गति' देने पर केंद्रित विस्तृत चर्चा की. हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी में हुई प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है. हालांकि, हमारी क्षमताएं अपार हैं और हमारी आकांक्षाएं उससे भी बड़ी हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि प्रधानमंत्री फिको ने वही जैकेट पहनी थी जो मैंने उन्हें तोहफे में दी थी और संयोग से, आज हमारी जैकेट का रंग भी एक जैसा था.
पीएम मोदी ने स्लोवाकिया दौरे पर कई अहम समझौता किया. दोनों देशों के बीच कुशल पेशेवरों को सुरक्षित और कानूनी आवाजाही को आसान बनाने के लिए समझौता किया गया. दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए रुचि पत्र को अंतिम रूप दिया गया. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक सहयोग को लेकर समझौता हुआ. ऊर्जा और परमाणु स्रोतों के विकास पर भी चर्चा हुई. वाहन निर्माण और नई तकनीकी में साझेदारी पर भी चर्चा हुई. साथ ही साथ रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में सहयोग करने पर भी दोनों देशों में सहमति बनी. इसके अलावा कई और समझौते हुए.