पीएम मोदी ने स्लोवाकिया दौरे पर कई अहम समझौता किया. दोनों देशों के बीच कुशल पेशेवरों को सुरक्षित और कानूनी आवाजाही को आसान बनाने के लिए समझौता किया गया. दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए रुचि पत्र को अंतिम रूप दिया गया. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक सहयोग को लेकर समझौता हुआ. ऊर्जा और परमाणु स्रोतों के विकास पर भी चर्चा हुई. वाहन निर्माण और नई तकनीकी में साझेदारी पर भी चर्चा हुई. साथ ही साथ रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में सहयोग करने पर भी दोनों देशों में सहमति बनी. इसके अलावा कई और समझौते हुए.