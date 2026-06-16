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सबसे बड़ा सम्मान, कई डील्स, स्लोवाकिया से भारत क्या-क्या लेकर आ रहे हैं पीएम मोदी?

PM Modi: पीएम मोदी को स्लोवाकिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला. प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिन ने पीएम मोदी को इस सम्मान से नवाजा. भारत और स्लोवाकिया के बीच क्या-क्या डील हुई, आइए जानते हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 16, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:39 AM IST
सबसे बड़ा सम्मान, कई डील्स, स्लोवाकिया से भारत क्या-क्या लेकर आ रहे हैं पीएम मोदी?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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